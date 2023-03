Kenny Omega aborda qué salió mal en Revolution 2021

Durante Revolution 2021, Kenny Omega defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Jon Moxley en una lucha Exploding Barbed Wire Deathmatch. Lamentablemente, el espectáculo no fue tan grande como tenían preparado debido a un fallo en los fuegos artificiales. Dos años después, ‘The Cleaner’ estuvo hablando de ello en The Sessions with Renee Paquette.

“Estaba tan orgulloso del combate, estaba tan preocupado por el combate, porque no soy realmente un tipo duro. Soy un tipo que tiene miedo a las agujas y a cortarse. Cuando estoy en el calor del momento, las cosas suceden y simplemente trato con eso. Cuando me arrojan al alambre de púas, en el fragor del momento, seguro, puedo manejarlo. Entrar en un combate sabiendo que esto podría suceder y que podría pasar, estoy pensando en el peor de los casos: ‘Vaya, podría incendiarme. Podría quemarme la cara. Podría quedar completamente destrozado por el alambre de púas si me enredo en él’. Tenía miedo de cosas como esa. Lo único que nunca pensé que sucedería, y debería haberlo considerado, era qué pasaría si todas estas cosas que preparamos, para las que ensayamos, que sé que funcionaron en los ensayos, ¿y si, por alguna razón, en el día de, no funciona? Nunca se me pasó por la cabeza. Ese sentimiento, solo piensas que las cosas que no puedes controlar van a estar ahí para ti. Estoy tratando de preocuparme por lo que podría hacer para controlar lo desconocido. Lo que no puedo controlar, cualquier tipo de aspecto técnico del combate, no puedo hacer eso. Solo confío en que todas estas personas que tienen los conocimientos técnicos y los que se han encargado de hacer esto pueden lograrlo.

“Le estaba dando a toda la situación el beneficio de la duda porque era un día muy ventoso y la forma en que el viento viajaba a través de la arena al aire libre, pensé: ‘Tal vez este lugar ha sido tan invadido por el viento que algo ha causado que esto suceda’. Esperaba que fuera eso. Cuando escuché la verdadera razón, que el jefe, que no estaba allí después de los ensayos completos, luego apareció en el evento y dijo: ‘Tengo una manera de hacer que esto se vea aún mejor’, y esa fue su idea. Espera, lo decidiste en el momento cuando no conocías la idea, no viste el ensayo, y esa es la dirección que decidió tomar. Sí, hubo fallas en su nueva idea que él decidió, pero yo solo pienso que ojalá hubiéramos hecho lo que habíamos practicado”.

El veterano luchador también comparte cuál fue su reacción:

“Recuerdo caminar hacia la parte de atrás y no quería mostrar ningún tipo de emoción, de una forma u otra. Lo que fuera que iba a hacer, lo iba a hacer lejos de la gente. Tal vez frente a los Bucks (Matt y Nick Jackson), tal vez frente a personas que me han visto en mi peor momento. Iba a hacerlo frente a ellos y luego volvería y diría: ‘¿No fue genial para todos?’. Recuerdo que estaba en mi camino a la parte de atrás, y vi a Jerry (Lynn), él corrió a mi lado y me dijo: ‘Kenny, no lo hagas, hombre. Sé que estás cabreado, pero no lo hagas’. Estoy como: ‘Jerry, no sé lo que voy a hacer, tengo ganas de llorar’. ‘Está bien, no has hecho nada mal. Yo también estoy cabreado. Espero que no culpes a nadie involucrado en el combate’. ‘No, no lo hago’. Esa fue la parte más perturbadora en ese momento. No sé a quién culpar, no sé quién tiene la culpa, me siento muy mal por Jon, Eddie y por mí. Chico, parecemos tontos arrepentidos. Pensé en cómo funcionó todo más allá del fallo técnico. Apesta que la última parte sea lo que se quedará en la mente de todos. Simplemente refuerza eso, todo lo que hacemos como luchadores y artistas, nunca digas: ‘Kenny, tuviste el mejor combate de todos los tiempos’. Digamos que realmente piensas eso. Tenía un oponente, una gran multitud, un gran ring, hice mi entrada, el árbitro estaba vendiendo todo. Es un esfuerzo de equipo. Si una de esas cosas sale mal, toda la experiencia sufre como resultado“.