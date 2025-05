Kenny Omega, a defender el título en AEW Fyter Fest

AEW anuncia una próxima defensa de Kenny Omega del Campeonato Internacional después de Double or Nothing. En realidad, durante este reciente PPV no puso en juego el título sino que participó (y salió victorioso) en el combate estelar Anarchy in the Arena.

«The Best Bout Machine» defenderá el cinturón en una lucha cuadragular durante el especial Fyter Fest el 4 de junio. Los tres retadores participarán en un breve torneo para encontrar su sitio entonces.

Kenny Omega will defend the AEW International Championship in a Fatal 4 Way at Fyter Fest.

Suponiendo que no pondrá en juego el Campeonato Internacional antes, esta será la segunda defensa de Kenny Omega después de retenerlo por primera vez en Dynasty 2025.

The #AEW International Championship was on the line in a frenetic & MUST SEE battle! @KennyOmegamanX (c) vs @KingRicochet vs @SpeedballBailey!

Did you miss the #AEWDynasty PPV?

Order it right now!https://t.co/JlBXZPLNGj pic.twitter.com/WuzbsbSqYL

— All Elite Wrestling (@AEW) April 7, 2025