Kenny King confirma que ha renovado con IMPACT!

Kenny King fue durante años uno de los luchadores más importantes de Ring of Honor hasta el cierre de la compañía en 2022. Pero una vez que eso ocurrió no se quedó en All Elite Wrestling sino que emprendió otros caminos. Desde entonces, ha estado trabajando en IMPACT! Wrestling, el Consejo Mundial de Lucha Libre o New Japan Pro Wrestling.

Ahora tenemos novedades sobre su presente y futuro pues él mismo confirma en una reciente entrevista con Adrián Hernández para The Bet Las Vegas que ha renovado su contrato en la zona de impacto durante un año. No da muchos detalles pero se muestra contento y emocionado por su trabajo en la compañía. Veremos cómo le sigue yendo en la misma.

► Kenny King revueva con IMPACT!

“La noticia es que tu chico se queda. Sentí que tuve un muy buen año en IMPACT! Wrestling y siento que hay muchas más cosas que hacer y muchos más oponentes a los que nunca me he enfrentado. Josh Alexander, Moose, Steve Maclin, y esta es solo una breve lista de muchachos que estoy observando y apuntando. Entonces, he firmado un contrato de otro año con IMPACT Wrestling. King, K-I-N-G permaneceránen IMPACT !Wrestling en el futuro previsible, o al menos este año. Estoy muy feliz de anunciar eso y estoy emocionado por lo que traerá este año“.

A sus 41 años y después de 21 dedicados a los encordados, Kenny King es todo un veterano de la lucha libre profesional. Esta es sin duda una gran noticia para IMPACT! Wrestling. Y también para el propio luchador ya que se queda en una de las empresas más importantes, con la libertad, entendemos, de trabajar en otras. Seguiremos informando cuando sepamos más.