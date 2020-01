Kenia Enríquez triunfó en Jalisco

Kenia Enríquez triunfó sobre Chaoz Minowa por decisión unánime.

Los tres jueces vieron ganar a Kenia con tarjetas de 100 a 88, debido a que le aplicaron dos conteos a la japonesa.

Fue un combate muy interesantes porque se conjugaron dos cosas: una Kenia muy frontal, buscando el choque y una Minowa con muchas ganas de salir del intercambio, pero que tampoco se echó para atrás cuando se encontró frente a frente a la mexicana.

Enríquez expuso el cinturón de peso minimosca interino del Consejo Mundial de Boxeo.

El escenario fue el municipio de Tamazua, en Jalisco.

La gente estaba emocionada por ver una pelea de campeonato y el anunciador incluso tuvo el detalle de hacer la presentación en japonés de la de la peleadora visitante.

Las acciones no se hicieron esperar. Una vez que sonó la campana, los golpes se hicieron presentes para darle mucho picante a la velada.

Kenia esaba muy bien plantada, haciendo ese trabajo que le conocemos: un conteo de golpes considerable, con buen ritmo y poder.

Minowa supo desde el principio que no sería inteligente pelarle al golpe por golpe a la mexicana, así que, lanzó uno o dos golpes en cada ocasión, para luego salir.

Principalmente Kenia tuvo que salir a cazar a Chaoz porque la retadora no estaba dispuesta al intercambio.

Así que Kenia se acercó a ella con movimiento de cintura para evadir los golpes y luego entraba con upper, para dejarla sin oportunidad de defender y comenzar a darle castigo.

Minowa hizo buen uso de la mano derecha, pero no tenía más profundidad de ataque. Además le faltó frecuencia de golpeo, porque así le habría dado más batalla a la mexicana.

Si bien Minowa no tenía mucho poder de puños (porque no puso en peligro a Kenia), sí le colocó algunas manos que le metieron emoción a la batalla.

Kenia encontró el camino a la victoria principalmente con la combinación de recto de derecha y luego volado de izquierda.

Algo de lo que se señaló en la narración de Azteca 7 es que la mexicana no buscó los golpes al cuerpo. En la etrevista final de la contienda, Enríquez mencionó que no había pegado abajo por el estilo elusivo de la japonesa.

El cierre de combate estuvo intenso porque Minowa soltó metralla y Kenia no se quedó atrás. Una no tenía nada qué perder pero tampoco iba a dejar de golpear. La otra sólo un golpe contundente la salvaría de la derrota. Con dos caídas que le habían restado puntos, no había manera de ganar excepto pot nocaut.

Entonces, nuevamente la derecha recta de Kenia y los uppercuts empezaron a sacudir a Minowa, quien también pegó el 1-2 con intensidad para hacer retroceder a la mexicana.

En el cierre, Enríquez conectó todos los uppercuts que quiso y al mismo tiempo, Minowa colocó varios golpes de derecha muy importantes.

El campanazo final y un abrazo culminaron las acciones de la pelea.

Kenia Enríquez triunfó por decisión unánime, contundente y con un boxeo muy bien plantado, defendío nuevamente su campeonato, en miras de unificar con Yesenia Gómez.