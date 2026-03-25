La rivalidad entre campeonas tuvo un nuevo capítulo esta noche, cuando Wren Sinclair y Kendal Grey derrotaron a Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid)en una lucha de relevos que sirvió como antesala de futuras contiendas titulares.

► Momentos clave

La lucha llegó con una historia: la semana pasada, Sinclair le arrebató el Campeonato Femenil WWE Speed a Henley. Por su parte, Grey tiene en la mira a la Campeona NXT, Jacy Jayne, con la intención de destronarla. Ambas campeonas se unieron para enfrentar a un dúo que buscaba recuperar terreno.

La lucha comenzó con una emboscada de Reid, quien atacó a traición a Sinclair. Ésta reaccionó con un codazo y una patada giratoria, tomando el control de la lucha. Más adelante, Fallon Henley entró al ring para castigar a Sinclair con un codazo que estuvo cerca de definir el encuentro.

Grey entró con una superkick corta para Henley, pero rápidamente recibió un rodillazo y una derribada que la mandó a la lona. En medio del intercambio, las cámaras mostraron a Elio LeFleur y Eli Knight, quienes iban a luchar más tarde en la noche, tendidos en el suelo tras bambalinas después de haber sido atacados.

La lucha se mantuvo pareja durante varios minutos, con ambos equipos dominando por momentos. Henley y Reid pisotearon con todo a Sinclair en una sección, pero las campeonas no se rindieron.

El final llegó cuando Grey sorprendió a la excampeona Speed y la inmovilizó para obtener la cuenta de tres. Sinclair celebró junto a su compañera, mientras Henley y Reid quedaban con la derrota.

► ¿Y ahora qué?

Con este resultado, Kendal Grey dice sin palabras que está lista para contender por el Campeonato NXT. La próxima semana enfrentará a Lola Vice en una lucha de contendiente #1 con miras a Stand & Deliver.