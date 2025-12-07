NXT Deadline: Kendal Grey fue la vencedora del Iron Survivor Challenge

En una batalla de 25 minutos llena de estrategias cambiantes, Kendal Grey emergió victoriosa del Iron Survivor Challenge femenil de NXT, demostrando ser la luchadora más resiliente y astuta.

La lucha inició con un forcejeo técnico entre Grey y Kelani Jordan, pero rápidamente escaló a un conflicto de poder, agilidad y pura supervivencia. Grey se anotó el primer punto al sorprender a Jordan con un suplex, enviando a la ex campeona a la caja de penalidad y marcando el tono de un combate donde ningún liderazgo sería seguro.

► Momentos clave

Cada entrada sucesiva (de Sol Ruca, Lola Vice, Kelani Jordan y Jordynne Grace) cambiaba el equilibrio del poder. Ruca, regresando de una lesión en la rodilla, le clavó un doble Sol Snatcher a Vice y sumó dos caídas.

La estrategia se volvió tan importante como la fuerza. Las alianzas fueron breves y traicioneras; Grey y Vice se unieron momentáneamente para atacar a Jordan, solo para luego disputarse puntos entre ellas. Grace, con su poder abrumador, fue una constante amenaza, pero cada vez que se acercaba a su tercer punto, una rival interrumpía el conteo.

En los minutos finales, con el reloj agotándose, todas las competidoras estaban empatadas a dos puntos. En un torbellino de acción, Grey vio su oportunidad. Mientras Lola Vice yacía vulnerable tras un intercambio, Grey se elevó y aplicó un DDT cayendo sobre su rival para conseguir el toque de espaldas que le dio su tercer punto.

La cuenta de tres sonó justo cuando el reloj marcaba los 25 minutos, coronando a Kendal Grey como la Iron Survivor.

► ¿Y ahora qué?

Grey ganó no por ser la más poderosa o la más rápida, sino por ser la más perseverante, la que mejor capitalizó la oportunidad definitiva en el momento exacto. Con esta victoria, Grey obtuvo una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT.