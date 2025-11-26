Kendal Grey retuvo el Campeonato Femenil WWE EVOLVE en NXT Gold Rush

Kendal Grey sigue imparable al frente de la división femenil de WWE EVOLVE. En una defensa titulares más de su reinado, la campeona logró imponerse a Lainey Reid, miembro del dominante grupo Fatal Influence, que buscaba sumar otro título a sus filas después de que Jacy Jayne recuperara el Campeonato Femenil NXT.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Grey mostrando su versatilidad, aplicando una palanca al brazo en los primeros compases. Sin embargo, Reid no se amedrentó y respondió con golpes contundentes, llevando la contienda a su terreno. En un momento clave, Grey conectó unas patadas voladoras que estuvieron a punto de darle la victoria rápidamente.

La lucha se intensificó fuera del ring, donde Grey evitó por poco ser powerbombeada sobre la mesa de comentaristas, aunque no pudo esquivar el impacto contra las escaleras metálicas. A pesar del castigo, la campeona demostró su resistencia y, de vuelta en el cuadrilátero, aplicó un súperplex que dejó a Reid visiblemente afectada.

Fue entonces cuando Grey se quitó los tirantes de su indumentaria y ejecutó con precisión su movimiento final: el Shades of Gray. Esta maniobra le aseguró la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con esta defensa exitosa, Kendal Grey mantiene su dominio en el territorio de EVOLVE, a donde Fatal Influence tendrá que esperar para expandirse.