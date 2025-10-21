Kendal Grey, Campeona WWE Evolve: «Se equivocaron»

La luchadora Kendal Grey está poco a poco causando mayor sensación en la WWE, en especial desde que ganó el título de Evolve. ¿Quieres conocerla más?

► En palabras de Kendal Grey

Campeona WWE Evolve

“Es muy genial. Honestamente, es una sensación increíble. Siento que desde que llegué he estado trabajando muy duro y por fin todo está dando frutos. Esto es solo un paso más en mi camino en WWE, pero se siente maravilloso. Definitivamente es un momento que nunca, nunca olvidaré. Cuando el árbitro contó uno, dos, tres, solo recuerdo quedarme allí sentada, absorbiendo el momento y escuchando a la multitud. Me da escalofríos solo pensarlo.”

Su actuación en la Battle Royal de NXT

“Fue una gran oportunidad para mí, porque he estado trabajando duro en Evolve, pero esto me permitió poner a prueba mis habilidades contra las mejores mujeres de NXT. Creo que la gente no esperaba que durara tanto. Me ven como una chica más pequeña, como alguien que debería estar en un Starbucks preguntando si quieres espuma extra en tu café, pero no esperan lo que traigo al ring. Cuando entro ahí, cambio el chip y estoy lista para pelear.”

Cómo Evolve la ayudó a crecer

“Evolve me dio confianza. Vengo de un entorno atlético, pero nunca había estado en un ring. Hace solo dos años fue la primera vez que pisé uno. El wrestling amateur me ayudó, pero esto es diferente. Me ha dado la oportunidad de encontrarme a mí misma, de descubrir quién es Kendall Gray cada vez que entro al ring. Me ha ayudado a sentirme cómoda, a disfrutar el momento y a darle propósito a cada lucha.”

Sus inicios deportivos

“De niña hice muchos deportes. Empecé gimnasia a los dos años, pero la dejé porque lloraba mucho cuando intentaban estirarme más (risas). Aun así, creo que todos los niños deberían hacer gimnasia porque te da mucha conciencia corporal. Luego, a los 11 años, empecé MMA: judo, jiu-jitsu, muay thai, boxeo… y a los 14 comencé lucha libre en la secundaria. Todo eso me ayudó mucho en el ring. Amo la fisicalidad.”

La única chica en un equipo masculino

“En mi escuela no había otras chicas, yo estaba en el equipo de chicos. Luchaba contra hombres en la categoría de 106 libras. Fui una de las pocas chicas en todo Nevada que competía así. Me decían que las chicas no debían luchar, pero me encantaba demostrar que estaban equivocados. De niña era súper tomboy: usaba la ropa de mi hermano, me encantaba ensuciarme, y hasta tuve una pelea en jaula a los 12 años. Estar en el equipo de chicos fue algo natural para mí.”

Compitiendo contra hombres

“Ellos siempre eran más fuertes, así que tuve que buscar otras formas de ganar: usar mi velocidad, mi técnica. No podía depender de la fuerza. Eso me hizo mejor atleta. Mi entrenador me trataba igual que a los chicos, gritaba igual, exigía igual. Eso me hizo mental y físicamente más fuerte. Estoy muy agradecida por esa experiencia.”

El apoyo de sus padres

“Mi papá era muy deportista, jugaba béisbol y siempre decía que le hubiera gustado haber hecho lucha. Así que cuando yo lo hice, le encantó. Toda mi familia siempre me apoyó en lo que amo. Si yo soy feliz, ellos son felices.”

¿Cómo llegó a WWE?

“Luchaba en la universidad y el wrestling femenino todavía es pequeño. Me contactaron gracias al programa NIL y también a Julius Creed. Después de ganar mi segundo o tercer campeonato nacional, él me dijo: ‘Cuando termines, WWE es tu siguiente paso’. Pensé que estaba bromeando, pero me ayudó a contactar a la empresa. Tenía la opción de intentar llegar a los Olímpicos o probar en WWE. Hice una lista de pros y contras y elegí intentarlo aquí. Vine a las pruebas y desde entonces estoy enamorada de esto. En mi tryout era muy pequeña —luchaba en 109 libras—, y sabían que eso podía ser un problema. Pero les dije: ‘He cortado peso toda mi vida, puedo hacerlo’. WWE apostó por mí, y estoy muy agradecida.”

El tryout con WWE

“Venía del wrestling universitario, así que las volteretas y ejercicios no fueron difíciles. Pero nunca había corrido las cuerdas, ¡y duelen! Me quedaron moretones horribles. También fue difícil acostumbrarme al ring, porque no es una colchoneta.

Y algo totalmente nuevo fue hablar. En la lucha amateur no expresas emociones. Aquí tuve que aprender a hablar y mostrar personalidad. Todavía trabajo en eso, pero me encanta salir de mi zona de confort. Cuando terminó el tryout, pensé que no lo había conseguido. Me senté en la cama y me llamaron días después para ofrecerme el contrato. Fue un momento que jamás olvidaré. Estaba tan feliz.”

Entrenar en el Performance Center

“Todos en el Performance Center me han ayudado muchísimo: entrenadores, compañeros, creativos. Si tuviera que destacar a uno, sería a Shawn Spears. Me ha ayudado a desarrollar mi estilo y a encontrar esos momentos que hacen que Kendall Gray se destaque. Pero realmente, cada coach y cada persona aquí me ha hecho mejor dentro y fuera del ring.”

Fan de la lucha desde niña

“Sí, de niña jugaba con mi hermano a los juegos de la Royal Rumble y peleábamos por quién iba a ser The Undertaker o John Cena. Mi papá también nos llevaba a eventos, y tengo una foto en un SmackDown usando una cadena de ‘You Can’t See Me’. Luego dejé de verlo por un tiempo, pero cuando Julius Creed me contactó, todo volvió. Fue como cerrar un círculo. De niña nunca pensé que podría convertirme en una superestrella. Y ahora puedo darle a otros niños la misma emoción que yo sentí cuando los veía.”

Luchadores favoritos e influencias

“Mi favorito para el selling es Shawn Michaels. Es el mejor en eso. También Kurt Angle, lo amo, su historia me inspira muchísimo. Ver su documental me motiva cada vez que lo necesito. Me identifico con él porque ambos venimos del wrestling amateur. Me gustaría ser la versión femenina de Kurt Angle. También veo mucho a Rey Mysterio, porque soy pequeña y me gusta cómo usa su tamaño a su favor. Y me encanta Rhea Ripley, es tan ruda y auténtica, me recuerda a mi lado tomboy.”

Mirando al futuro

“No me arrepiento de no haber ido a los Olímpicos. Esto es exactamente donde debo estar. Desde el primer día que pisé un ring de WWE, supe que no había vuelta atrás. Amo esto y quiero hacerlo el mayor tiempo posible. Trabajo todos los días para mejorar, perfeccionar mi técnica y convertirme en la mejor versión de mí misma.”