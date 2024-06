Ken Shamrock: «WWE no me invita a sus aniversarios»

El reconocido luchador y peleador profesional de MMA, Ken Shamrock, ha revelado que se siente algo mal y algo lastimado por el hecho de que, pese a todo lo que le dio a WWE y a la lucha libre profesional, la empresa no cuenta con él.

Shamrock fue entrevistado pro Steve Fall de Ringside News, y allí dijo que obviamente tiene que haber alguna especie de molestia o de algo malo en WWE para que no cuenten con él. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Ken Shamrock no sabe por qué razón WWE no cuenta con él

«Sí, sabes, quiero decir, obviamente, hay algo, no sé qué es. Pero tal vez sea el hecho de que solo estuve allí durante tres años, o un poco menos de tres años. Pero he estado luchando mucho antes de eso, antes de convertirme en luchador. No sé, como dije, no es realmente mi lugar tratar de entender lo que están pensando otras personas.

«Pero también en los últimos probablemente 10 años, ha habido un terremoto en la WWE, ¿sabes? Quiero decir, ha habido muchas cosas sucediendo detrás de escena que los fanáticos no ven, que puedo escuchar a través del rumor que siempre han sido inquietantes.

«Así que no sabes quién está haciendo qué allí ahora. Creo que realmente está comenzando a haber alguna organización y un negocio real que se está reconstruyendo. Así que, ya sabes, veremos qué sucede en los próximos años».