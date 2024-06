Ken Shamrock: «Siempre me tomo foto con los fans»

Recientemente, hubo algo de polémica en redes sociales porque la Superestrella WWE, Bianca Belair, realizó una interesante petición a los fans. Les dijo que, por favor, no la sigan en el aeropuerto, ni la sigan en el parqueadero.

El año pasado, se hizo viral un video en donde Rey Mysterio se negaba a firmar una gran cantidad de artículos para unos fans en el aeropuerto. Claramente, estos fans iban a hacer negocio con ello, pero se armó polémica.

► Ken Shamrock, siempre dispuesto a firmar autógrafos y tomarse fotos

Y en una reciente entrevista con Steve Fall de Ringside News, se habló acerca de ello y de este tema con el reconocido luchador y peleador de MMA ,Ken Shamrock, quien dijo que entendía estas cosas, pero que él sí que tenía una filosofía totalmente distinta que aprecia demasiado y que le fue enseñada por su padre. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Sabes, dependiendo del entorno, si es en torno a algo de MMA, fue increíble. Incluso luchando en diferentes eventos de lucha libre, debido a las masas de personas, ya sabes, eso sucedería.

«Mi padre me había educado desde muy joven. A medida que empecé a subir en el UFC y a llamar mucha atención, él me educó desde el principio y me dijo: ‘Cada vez que alguien se te acerque, no importa lo que estés haciendo. Estás cenando, estás con tu familia, la gente siempre pone excusas como, «Estoy con mi familia». No hagas eso’.

«Mi padre siempre decía: ‘Tienes que entender que estos tipos, cuando vienen, puede que nunca te vean de nuevo. Así que si estás sentado con tu familia, esta es su única oportunidad de acercarse y decir algo o hacer algo. Para que alguien se enoje con ellos, tienes que entender de dónde vienen. Ellos no te van a ver; no creen que te vayan a volver a ver, ¿verdad?’

«Él decía: ‘Asegúrate siempre de tomarte esos 10 minutos, cinco o diez minutos, lo que sea necesario, al menos para saludarlos y firmarles algo. No va a ser tan agotador para ti. No es como si tuvieras 10 personas haciendo cola para que les firmes un autógrafo mientras estás cenando. Si eso sucede, entonces alguien más puede hacerlo por ti, pero no tú’.

«Siempre he vivido mi vida así. Mientras que los fanáticos, los aprecio porque sin ellos, y esto se reduce a hechos simples, no somos nada. Somos cero sin que ellos nos hagan algo, sin hacernos importantes. Luego viene el dinero, y luego viene la fama, y todo es gracias a los fanáticos, punto.

«Mi padre me lo dejó claro desde el principio. Así que siempre he querido asegurarme de tomarme el tiempo, sin importar en qué situación estuviera, para apreciar a las personas que están gastando su dinero ganado con esfuerzo para venir a vernos».