Ken Shamrock revela por qué rechazó luchar con Chyna

Ken Shamrock pudo luchar con Chyna en WWE pero no lo hizo porque no quiso. Ahora sabemos por qué.

Antes de nada cabe que aclaremos que Ken Shamrock y Chyna compartieron el encordado en seis ocasiones en WWE.

Raw (11.01.1999) – Chyna ganó una batalla real para entrar al Royal Rumble 1999

Royal Rumble 1999 – Vince McMahon salió vencedor

Raw (08.02.1999) – Se unieron en The Corporation para vencer a Steve Austin

Raw (02.05.1999) – Triple H venció a Ken Shamrock con Chyna como réferi especial

Raw (10.05.1999) – Chyna vs. Ken Shamrock quedó sin resultado

Heat (09.06.1999) – Ken Shamrock y Roadd Dogg vencieron a Chyna y Billy Gunn

Chyna said Ken Shamrock has a tiny peepee. 😂 https://twitter.com/hashtag/WWE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — — Rex Rassler (@RexRassler) December 12, 2020

► Ken Shamrock pudo luchar con Chyna

Pero hubo un momento en que «The World’s Most Dangerous Man» rechazó verse las caras con «The Ninth Wonder Of The World», como revela en su reciente entrevista con Steve Fall para Ten Count. ¿El motivo? No dar un mal ejemplo a sus hijos. En aquel entonces, Shamrock intentaba enseñarles que no se les debe pegar a las niñas y no quería salir en la televisión nacional haciéndolo él. No cuenta por qué cambió de opinión pero obviamente lo hizo.

“Entonces sentí que, en ese momento, después de lo que sucedió con Bret, tenían otras cosas que querían que hiciera, como luchar con Chyna, que es algo que les dije que no, porque mis hijos tenían cinco, siete, y nueve o algo así en ese momento, y yo siempre les había dicho, a las niñas no se les pega. Ya sabes, era solo una cosa, ¿verdad?

Personalmente, la enseñanza debería ser que no hay que pegar a nadie. Al menos si no estamos trabajando en una compañía de lucha libre profesional. Pero incluso hoy en día los luchadores no golpean, por ejemplo, a Rhea Ripley. ¿Por qué?

¿Os hubiera gustado ver una lucha de Ken Shamrock y Chyna?