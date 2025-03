El documental de Netflix denominado Mr. McMahon ha dado mucho de qué hablar desde su lanzamiento en septiembre de 2024. Ha causado muchas reacciones y sobre todo, mucha controversia. Pues bien, dicho documental no ha sido visto ni será visto por un hombre que trabajó para McMahon, como lo es el gran Ken Shamrock, gran figura de las MMA y la lucha libre profesional.

Durante una reciente entrevista con Makthavare.se, Shamrock explicó que no verá el documental debido a que prefiere mantener la imagen del McMahon que le dio empleo y que se portó bien con él. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Ken Shamrock habla acerca de Vince McMahon

«He sido parte de documentales que buscan mostrar la verdad y de otros que tienen una agenda y en los que terminas siendo daño colateral. Es difícil decir cuál es el caso aquí, porque no es real. Está producido, editado. Ponen ciertas cosas para hacerlo más emocionante, más amigable, más agresivo o destructivo. Si quieren darle un giro específico, pueden hacerlo, y no sabemos cuál será. Solo Vince y su familia saben si eso fue cierto o no. Nosotros no.

«Por eso me frustra cuando la gente ve algo y de inmediato dice: ‘Bueno, ese tipo es un completo idiota’, cuando ni siquiera saben si es verdad. ¿Desde cuándo se cree todo lo que alguien dice? Especialmente cuando hay una agenda detrás. No, no lo vi, generalmente no me meto en eso porque no quiero dejarme influenciar por lo que veo, porque sé con certeza que podría estar equivocado. O podría ser cierto. No hay razón para que quiera verlo, a menos que sea algo positivo para mí».