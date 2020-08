Ken Shamrock critica Raw Underground, pero propone solución

Para muchos, Raw Underground —que ya lleva dos lunes de emisión—, es la solución que WWE Raw necesitaba para mejorar los ratings de la tercera hora, pues es generalmente en esta franja horaria que los números televisivos se desmoronan, pese a ser, generalmente, la hora del plato fuerte en los shows.

Sin embargo, no a todos les ha gustado. A la leyenda de las MMA, Ken Shamrock, le parece un buen concepto, pero que está mal aplicado. Esto dijo a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde también le ofreció una solución a WWE:

Hey @WWE and @shanemcmahon next time you guys want to do some worked shoots on #RawUnderground and actually make them look good, you got my number, give me a call!