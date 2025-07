Kelvin Gastelum y una mentalidad de campeón

Doce años después de su debut en la UFC, Kelvin Gastelum admite que aún le queda mucho por hacer.

A menos de un mes de su derrota ante Joe Pyfer en la UFC 316, Gastelum (19-10 MMA, 13-10 UFC) no especula sobre quién será su próximo rival ni cuándo será la pelea.

«Es una pena que no pudiera pelear en Ciudad de México porque queríamos utilizar la altitud como arma», declaró Gastelum recientemente a MMA Junkie Radio en la experiencia para fans UFC X. «Fuimos allí con un mes de antelación e hicimos todo lo posible para poder utilizar la altitud y el entrenamiento que había realizado allí como arma».

A lo largo de su carrera, Gastelum ha tenido altibajos, literalmente. Ha oscilado entre el peso wélter y el peso medio, pero se ha afianzado en la categoría de peso más pesado. No tiene interés en volver a bajar.

Gastelum se centra en los ajustes que puede hacer para obtener un resultado diferente. En gran medida, Gastelum cree que el mayor margen de mejora se encuentra en las áreas de disciplina fuera de la jaula.

«Creo que solo necesito hacer algunos cambios en mi vida diaria», dijo Gastelum. «Quizás sacrifique un poco más cuando no esté en el campo de entrenamiento. Hago lo que sea, cuando sea. Salgo de fiesta. Salgo a restaurantes más de lo que debería. Cuando no estoy en el campo de entrenamiento, necesito aprender a ser un campeón mundial, incluso cuando no estoy en el campo de entrenamiento: mantener la disciplina y hacer sacrificios, incluso cuando no tengo una pelea».

«… Creo que en los últimos años he estado haciendo cambios en mi vida diaria para poder reflexionar sobre mi carrera. Este deporte, el MMA, es un juego sin fin. Sigo intentando entenderlo después de 13 años, lo cual es una locura. Pero aquí estamos».

En opinión de Gastelum, el MMA es un deporte de impulso. Aunque ha alternado derrotas y victorias en sus últimas cinco peleas, su objetivo no ha cambiado. Sigue luchando por el oro de la UFC.

«Sé que tengo que empezar de nuevo, tío, empezar de cero, conseguir una racha y mantenerla, seguir adelante», dijo Gastelum. «Es muy difícil crear ese impulso cuando se trata de pelear. Solo estoy intentando crear ese impulso de nuevo para seguir adelante y, en última instancia, eso es lo que quiero».