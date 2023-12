Kelvin Gastelum decidido a maximizar su potencial en el peso welter

Kelvin Gastelum quiere ser campeón de UFC. Más que eso, quiere tener la conciencia tranquila. Sí, Gastelum (18-8 MMA, 12-8 UFC) en general ha tenido éxito en el mundo de las MMA. Muchos soñarían con lograr una fracción de lo que él ha hecho.

Los elogios de Gastelum incluyen: Ganar la temporada 17 de “The Ultimate Fighter”, encabezar seis eventos de UFC, entrar en el ranking en dos categorías de peso diferentes, derrotar a múltiples ex campeones y leyendas de UFC, pelear en UFC durante más de una década, y la lista continúa. .

Sin embargo, a pesar de haber logrado mucho con sólo 32 años de edad, Gastelum se dio cuenta de que tal vez la lista podría haber sido más larga. Eso no fue algo fácil de procesar.

“Me pregunté: ‘¿Qué tan dedicado quiero ser en este deporte?’ Enfrenté algunas preguntas difíciles y algunas verdades que no me gustaron Me pregunté por mi dedicación y lo que me faltaba era mi alimentación”.

En abril de 2013, Gastelum ganó “TUF 17” en 185 libras cuando solo tenía 21 años. Derrotó al entonces muy promocionado prospecto Uriah Hall en la final. Gastelum fue, con mucho, el peleador más pequeño esa temporada y, como muchos esperaban, bajó al peso welter después de su actuación ganadora del torneo.

Fue entonces cuando comenzaron los problemas. A pesar de tener una estructura de peso welter, Gastelum falló en el peso tres veces de las ocho peleas que tuvo en 170 libras. Esto lo llevó a pasar a las 185 libras, donde compitió durante los siguientes siete años.

Gastelum luchó por el título interino de peso mediano de UFC, perdiendo por decisión competitiva ante Israel Adesnaya en posiblemente una de las mejores peleas por el título en la historia de UFC. También derrotó a nombres notables como Michael Bisping, Ronaldo Souza y Tim Kennedy. Pero ese éxito también estuvo acompañado de derrotas y muchas lesiones, especialmente hacia el final de su carrera en el peso mediano.

“Pasé varios años en los que me lesionaba y las peleas fracasaban. Pasé por muchos momentos difíciles. En mi opinión, perdí muchos años por una lesión, la rodilla y la cirugía de la boca, luego me fracturé la nariz. Pude superar eso y dejarlo atrás.

“Ahora me siento bien, pero también siento que perdí años, tal vez incluso un pequeño capítulo de mi carrera. … Siento que existe una ventana que un día se cerrará por completo y no quiero arrepentirme de nada cuando llegue ese día. (Bajar al peso welter) es una decisión que tomé por mí mismo. ¿Qué tan dedicado quiero estar en este deporte? Quiero asegurarme de que hice todo lo posible para ser campeón del mundo”.

Después de siete años alejado de su última pelea de peso welter, Gastelum regresa a las 170 libras este sábado en la cartelera principal de UFC por ESPN 52 en el Moody Center de Austin, Texas. Se enfrentará al peso welter top 10 de UFC, Sean Brady (15-1 MMA, 5-1 UFC)..

“Debido a que tuve éxito en el peso mediano, pensé que tal vez podría salirme con la mía y seguir peleando contra esos muchachos, pero la verdad es que eran demasiado grandes. Son demasiado grandes y yo estaba en gran desventaja.

“El peso welter siempre ha sido mi categoría de peso y donde siempre debería haber estado. Pero como dije, tuve éxito en el peso mediano y me sentí cómodo allí sin tener que hacer mucho sacrificio en la dieta”.

Gastelum ya alcanzó el peso para la pelea del sábado. Registró 170 libras en la báscula y lucía en su mejor forma. Tiene la intención de hacer todo lo posible para desbloquear todo su potencial. Su caída al peso welter marca el comienzo de este nuevo capítulo.

“Tengo quizás cinco años y quiero maximizar esos años lo mejor que pueda. Quiero dejar cero dudas de que lo di todo para ser campeón”.