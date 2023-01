Kelly Kelly niega relación con Kurt Angle: «Karen Jarrett miente»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el 2023 empezó con polémica dentro de la lucha libre profesional estadounidense. Y es que Karen Jarrett, hoy actual esposa de Jeff Jarrett, sorprendió a todos cuando realizó una publicación en su cuenta oficial de Twitter, en donde acusaba a Kurt Angle de engañarla y haber tenido relaciones con Kelly Kelly y Dawn Marie.

Dijo que ese era uno de los motivos que había llevado, en 2008, al fin de su matrimonio, el cual habían contraído en 1998. Aunque Angle ha dicho en repetidas ocasiones que fue su problema de adicción a los analgésicos y al alcohol lo que lo llevó a separase de su esposa.

35► Kelly Kelly niega haber sido amante de Kurt Angle

Desde agosto de 2007 ya había rumores de que Karen Angle se había ido a vivir con Jeff Jarrett, a quien en mayo de ese año se le había muerto su esposa, Jill Gregory, a causa de un cáncer de mama. La relación entre Karen y Jeff se hizo oficial en 2009, cuando un trabajador de TNA llamó anónimamente al show de radio de Bubba the Love Sponge y reveló la situación.

Dixie Carter, presidenta de TNA, suspendió a Jarrett por haberle mentido, pues este y Karen le habían negado en repetidas ocasiones desde años atrás que estuvieran juntos. Por eso, ahora Karen aprovechó en esta polémica de Twitter para aclarar que si bien terminó su relación con Kurt en 2008, llevaba desde 2006 legalmente separada de él.

Pese a toda esta tensa situación, Angle y Jeff nunca tuvieron problemas, hasta hace nada, que Karen acusó a Kurt de amenazar a Jeff, algo de lo que no se sabe mucho. Esto fue lo que dijo recientemente Karen en Twitter, en donde dejó mal parado a Angle:

We were legally separated at the time Kurt signed with TNA living in different homes. We got back together and I tried to get over the affairs among other things that went on in our marriage. But obviously wasn’t able. — Karen Jarrett (@karenjarrett) January 2, 2023

«Estuvimos legalmente separados al momento en que Kurt firmó con TNA [en 2006], y vivíamos en casas diferentes. Intentamos volver e intenté olvidar las infidelidades y amoríos de él, entre otras cosas que se habían metido en nuestro matrimonio. Pero, obviamente, no pude hacerlo».

Funny and sad how all of that has been swept under the rug over all these years. Jeff didn’t steal me from anyone. #dawnmarie #kellikelli #deannesiden to name a few — Karen Jarrett (@karenjarrett) January 2, 2023

«Es divertido y triste cómo no se ha hablado de esto y como todo esto simplemente ha sido barrido debajo de la alfombra durante todos estos años. Jeff no le robó nada a nadie. Dawn Marie, Kelly Kelly y Deanne Siden, por nombrar algunas [de las infidelidades de Kurt]».

Ante esta acusación, Barbie Blank, hoy de 35 años de edad, y quien luchó a tiempo completo con WWE desde 2006 hasta 2012, y que desde 2017 ha tenido apariciones esporádicas en dicha empresa, reaccionó así a ser catalogada por Karen como una de las amantes y de los amoríos de Kurt:

I keep linked in this tweet I have dmed @karenjarrett to privately ask her and I’m waiting for her response, but I want to go ahead and publicly make a statement that only way I can be linked to Kurt is we were co workers sorry but thanks for the Monday morning entertainment lol https://t.co/bsCSZcpkkX — Barbie Blank (@TheBarbieBlank) January 2, 2023

«Sigo siendo mencionada en este tuit. Ya le envié un mensaje directo a Karen Jarrett, para preguntarle en privado por qué publicó esto y estoy esperando su respuesta. Pero, quiero seguir adelante y hacer una declaración pública de que, de la única forma en la que puedo estar vinculada con Kurt Angle es que éramos compañeros de trbajo. Lo siento, pero gracias por hacerme entretenida la mañana del lunes. [Risas].»