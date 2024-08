Kelly Kelly: «Me encantaría trabajar con Triple H»

La que fuera una de las Divas más reconocidas -brilló en la segunda mitad de los 2000 y a principios de la década de 2010- Kelly Kelly regresaría a la WWE porque le encantaría trabajar con Triple H, el presente mandamás de la compañía de la que una vez fuera responsable de NXT así como una de sus principales Superestrellas en las últimas décadas. Anteriormente, expresó ese mismo deseo apuntando también sus ganas de luchar con Jade Cargill, o de que sus hijos la vean.

► Kelly Kelly regresaría a la WWE

«Realmente no trabajé bajo Triple H cuando estuve allí. Vince todavía estaba, pero siento que trabajé con Hunter cuando Hunter regresó. Era como luchar. He vuelto para los Rumbles y esas cosas, y es genial ver a Hunter tomar el control. Amo a Triple H. Cuando trabajamos juntos, fue genial trabajar con él. Me encantaría volver y trabajar para él. Es increíble».

«No creo que pueda hacerlo a tiempo completo, especialmente con los gemelos, y además hablo de querer un bebé más, así que no lo sé. Definitivamente volvería a tiempo parcial. Mi sueño es que mis gemelos me vean en el ring algún día. Esperar hasta que sean lo suficientemente mayores para verme haciendo eso y viendo a su mamá. Estoy tan emocionada por ellos, para que sean lo suficientemente mayores como para que realmente lo entiendan. Pero ver lo emocionados que estaban viendo [SummerSlam], me hizo pensar, oh Dios mío, esto es genial».

¿Te gustaría ver a Kelly Kelly de regreso en la WWE?

