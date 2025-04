Kelly Kelly: «Le dije a Vince McMahon: ‘Quiero ser campeona'»

Kelly Kelly fue Campeona de las Divas una vez durante 104 días de 20 de junio al 2 de octubre de 2011. Ganó el título de manos de Brie Bella en Monday Night Raw. Lo defendió ante la misma luchadora en Money in the Bank y más tarde en dos ocasiones contra Beth Phoenix en SummerSlam y Night of Champions. Finalmente, fue destronada por «The Glamazon» en Hell in a Cell. Nunca volvió a reinar, salvo cuando ostentó por menos de un día el Campeonato 24/7 en 2019.

► El día que reveló su deseo

Durante una reciente aparición en Fast Break de Byron Scott, la ex luchadora recordó cuando reunió el coraje para revelarle a Vince McMahon su deseo de ganar el campeonato:

«Fue realmente genial poder vencer a Brie por el Campeonato de Divas. Lo más increíble de eso fue que era una noche de votación de los fanáticos. Los fanáticos podían votar por quién querían ver en las luchas. Nos enteramos ese mismo día de que tendríamos el combate. Éramos tres: Eve Torres, Beth Phoenix y yo. Quienquiera que el público eligiera terminaría ganando el campeonato. No sabíamos a quién iban a elegir. Era como: ‘Brie, tienes que aprenderte tres luchas y tienes una hora para memorizarlas.’ Tan pronto como anunciaran a quién querían ver contra Brie, esa persona ganaría. Estábamos todas paradas ahí, esperando. Cuando mostraron los resultados, los números que tenía eran una locura. Al parecer, se pasaron hasta la siguiente lucha. Creo que tenía el 90% de los votos. En cuanto vi mi nombre, pensé: ‘Oh, Dios mío. Voy a ganar’. Te muestran en cámara y caminas hacia el ring. Fue algo inmediato. Recuerdo sentir tantas emociones. Llevaba cinco años ahí. Este era mi momento. Era mi hora. Unas semanas antes de eso, fui a ver a Vince. Fui a su oficina, y nunca iba porque es un jefe intimidante. Es genial, pero era totalmente el jefe. Estaba en cada ensayo diciendo: ‘Así es como quiero todo.’ Era como ir a la oficina del director. Simplemente lo sabía. Después de cinco años, hablé con mi familia y mis amigos, y me decían: ‘Ve a hablar con él. Dile que quieres un campeonato’. Y yo: ‘Está bien, está bien.’ Un día, reuní el valor, fui a su oficina y le dije: ‘Vince, creo que realmente sería una buena campeona. Realmente quiero la oportunidad.’ Y él solo dijo: ‘Está bien, Kelly.’ Luego llegó esta lucha y, obviamente, todo es guionado, pero esa parte no lo era. Dependía de los fanáticos. Probablemente ya tenían la sensación de que Kelly iba a ganar porque en ese momento era la babyface más grande. Gané el combate, estaba llorando, sosteniendo el campeonato. Fue increíble.»