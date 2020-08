Kelly Kelly abre canal de Youtube: "No tenía nada"

Kelly Kelly no ha vuelto a ser vista por WWE desde Royal Rumble 2020. La ex luchadora, conocida fuera de la lucha libre como Barbie Blank, se retiró de los encordados en 2012 y a pesar de que ha vuelto en alguna ocasión a combatir nunca ha retomado realmente su carrera.

Es verdad que a primeros de este mismo año se rumoró su vuelta al imperio de Vince McMahon pero no ha vuelto a decirse nada al respecto desde entonces.

Fuera de la industria ha estado desarrollando su faceta como actriz -actualmente tiene dos proyectos en marcha- así como personaje de reality shows en WAGS (acrónimo, en inglés, de “esposas y novias de estrellas del deporte”).

► Kelly Kelly abre canal de Youtube

La verdad es que no ha llamado mucho la atención del pro wrestling en estos ocho años, más allá de sus contados regresos o de rumores como el mencionado. Por eso a muchos quizá les sorprenderán sus recientes declaraciones acerca de los momentos difíciles que ha pasado.

Las ha hecho en su recién estrenado canal de Youtube en un video en el que confirma que se ha mudado con su pareja a una nueva casa. Kelly se refiere a momentos vividos después de que WAGS fuera cancelado.

“Han sido tres años de locura para mí. He pasado por un divorcio, por mudarme a Los Ángeles, por no saber lo que quería hacer después de la separación. Estaba muy perdida. Para mí era como: '¿qué voy a hacer ahora?'. No tenía nada, tuve que empezar de nuevo. Esta es una historia que nunca he contado. Después de la cancelación de WAGS nunca hablé realmente de ello".

En cuanto a su relación personal, confirma que su pareja se llama Joe y que comenzaron a vivir juntos seis meses después de conocerse. Y ahora están en su "casa de ensueño". Parece que después de esos años de locura ahora está feliz y dispuesta a seguir adelante. Respecto a los proyectos como actriz mencionados, ambos son películas; actualmente está filmando la comedia Angel Investors y tiene en pre-producción el drama romántico Illusion. Cabe mencionarse además que este 2020 también estrenó el thriller Disturbing the Peace, con reconocidos actores como Guy Pearce o Devon Sawa.

Quizá no sería una mala idea para ella acercarse un poco a WWE, aunque puede afirmarse con total seguridad que eso no es lo que pretende en este momento. De hecho, Los Ángeles está a un lado del país y Orlando a otro. No tendría por qué vivir en la ciudad dónde está el Centro de Rendimiento pero al mismo tiempo tampoco ha comentado nada recientemente acerca de que estaría interesada en volver al imperio McMahon de alguna manera.

