Kelani Jordan venció a Thea Hail y luego intentó lesionarla

La semana pasada, Kelani Jordan insultó a Thea Hail y esta la retó a un combate que terminó con victoria para la ex Campeona Norteamericana, aunque la historia no quedó ahí.

► Momentos clave

La lucha comenzó con un toma de réferi que permitió a Hail aplicar un torniquete al brazo de Jordan. Luego, con un Thesz Press, Thea se lanzó encima de su rival y le descargó varios derechazos en el rostro. Jordan reaccionó con un azotón de espaldas contra la lona que estuvo a punto de darle la victoria en los primeros compases.

El combate se trasladó a los esquineros. Jordan estampó a Hail en varias ocasiones, pero la luchadora de Chase U respondió de la misma manera. Hail, aprovechando su menor tamaño, se lanzó sobre Jordan con codazos rápidos en el esquinero y un codazo giratorio que mantuvo la intensidad al alza.

Jordan logró esquivar un Exploder Súplex y, tras una yegua voladora aplicó una Kimura Lock al brazo de Hail. La sumisión parecía inclinar la balanza, pero Thea logró escapar. Cuando intentó revertir con su propia Kimura, Jordan la envió contra el esquinero, Hail golpeó de cara y cayó de espaldas contra la lona. Sin perder tiempo, Kelani aplicó un Facebuster y conectó un moonsault que le dio la victoria por cuenta de tres.

La lucha fue corta pero entretenida, con un buen intercambio técnico entre dos de las jóvenes promesas de NXT. Sin embargo, lo más importante ocurrió después del combate.

► ¿Y ahora qué?

Kelani Jordan intentó romperle el brazo a Thea Hail, buscando dejar fuera de acción a su rival de manera violenta. En ese momento, Jaida Parker apareció para salvar a Hail, ahuyentando a Jordan y evitando que la lesión fuera mayor.

Jaida comes to make the save for Thea. Looks like they are heading towards doing Kelani vs Jaida at Stand & Deliver #WWENXT pic.twitter.com/HFx9FtVW2A — crazyunknown007 (@crazyunknown007) March 25, 2026