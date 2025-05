Kelani Jordan vence a Zaria y gana una oportunidad por el Campeonato Norteamericano

Kelani Jordan logró una importante victoria sobre Zaria y con ello aseguró su lugar en Battleground, donde enfrentará a Sol Ruca por el Campeonato Norteamericano.

La noche estuvo marcada por una fuerte tensión desde el inicio, cuando Kelani se acercó a Sol para confirmar que la promesa seguía en pie, generando un intercambio con Zaria, quien la retó con firmeza al asegurar que jamás lograría vencerla. El desafío no solo calentó el ambiente, sino que dejó ver una grieta en la aparente confianza entre Sol y su aliada australiana.

Durante el combate, Zaria dominó gran parte de la acción con una ofensiva física y constante que incluyó german suplexes, castigos contra la lona y varias maniobras. Kelani resistió el castigo, aunque en varias ocasiones fue neutralizada por la fuerza de su rival, como cuando fue golpeada contra la barrera del público o atrapada en un brutal torture rack. Sin embargo, errores de concentración y una intervención accidental de Sol Ruca cambiaron el rumbo.

El momento clave llegó cuando Ruca intentó ayudar a Zaria, pero terminó interfiriendo de forma negativa. La confusión fue suficiente para que Kelani capitalizara y cerrara el combate. Aunque el final fue controversial, con las emociones al límite y una clara falta de comunicación entre Zaria y Sol, el resultado es inapelable: Kelani Jordan retará por el Campeonato Norteamericano en Battleground, y con ello, se enciende una rivalidad que promete mucho más que solo un título en juego.

Kelani Jordan defeats Zaria and will now face Sol Ruca for the Womens North American Title this Weekend at Battleground!#WWENXT pic.twitter.com/9uHrU6QZ3r

— WrestlePurists (@WrestlePurists) May 21, 2025