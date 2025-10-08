Kelani Jordan: «¿Traidora de NXT? Me emociona TNA»

Kelani Jordan está en el mejor momento de su carrera, tanto en WWE (es la Campeona de Norteamerica NXT) como en TNA (es la Campeona Mundial de TNA Knockouts), y no piensa detenerse. Pasado NXT Showdown, ahora toca Bound for Glory 2025.

► En palabras de Kelani Jordan

Su propia figura de acción

“No se siente real. Honestamente, es como un momento surrealista. Todavía siento que estoy en un sueño febril porque jamás en mi vida pensé que tendría una figura de acción. Y además ser campeona… es una locura. La boda ha pasado a segundo plano porque tengo deberes como campeona.”

Ver esta publicación en Instagram

Ganar el título en Victory Road

“El día fue una locura. No estaba esperando eso. Claro que creo en mí misma y todo eso, pero no lo estaba esperando. Era mi primera vez en TNA. Cuando me enteré de que Ash (by Elegance) iba a dejar el título vacante, me sentí triste porque sé cuánto le importa, cuánto quería elevar ese campeonato. Ash tiene un lugar especial en mi corazón porque fue mi mentora en NXT. Así que me alegra haber podido ganar el título y llevar adelante lo que ella quería hacer.”

El consejo de Ash by Elegance

“Ella me dijo: ‘Eres talentosa y vas a llegar lejos. No dudes de ti misma. Cree en ti.’ Eso es algo que siempre he llevado conmigo. También me dijo que ignorara el ruido exterior y creyera en mí. En ese entonces estaba en el torneo Breakout, muy nerviosa, y ella siempre estuvo ahí para mí.”

La relación NXT-TNA

“Me encanta. Estoy totalmente a favor. Me permite luchar contra personas con las que probablemente nunca tendría la oportunidad de enfrentarme. También es la primera vez que experimento un vestidor diferente al de NXT. Estoy agradecida de poder ver distintos estilos y formas de trabajar, eso me ha ayudado muchísimo en mi aprendizaje.”

¿La traidora de NXT?

“Definitivamente me motiva, pero sí estoy un poco decepcionada de mi equipo NXT. Primero, porque fui elegida capitana. Y segundo, soy campeona en TNA. ¿Por qué no representaría a TNA y ayudaría a que ganemos? He luchado contra todas esas chicas de NXT. Así que siento que mi equipo tiene una ventaja (el Team NXT salió victorioso), porque puedo ayudarlas a saber qué van a intentar hacer.”

Defensa titular contra Indi Hartwell en Bound for Glory

“Estoy emocionada. Y estaría mintiendo si dijera que no estoy nerviosa. Siempre da nervios luchar, sea frente a una persona o frente a un millón. Indi es muy talentosa, inteligente y fuerte. Sé que nuestros estilos van a encajar bien: yo soy aérea, ella es poderosa. Pero sé que tengo que dar lo mejor porque ella ya ha sorprendido al mundo antes y puede volver a hacerlo. Aun así, siento que voy a retener este campeonato.”

¿Y si pierde el cinturón?

“Eso significa que no puedo perder. Si regreso al vestidor de NXT sin el título, va a ser duro. Es como cuando alguien te dice ‘te lo dije’ y tienes que volver a ganarte la confianza. La confianza tarda años en construirse. Serían unos meses muy difíciles para mí.”

Un sueño musical

“Si pudiera elegir a un artista para hacer mi canción de entrada, sería Akon. Lo amo desde que era niña. Tenía sus CDs y siempre le pedía a mi mamá que los pusiera otra vez. Incluso en el Performance Center, cuando preguntan qué quiero escuchar, yo digo: ‘Pongan a Akon’. Si él hiciera mi canción de WrestleMania, yo lloraría. Mi niña interior estaría tan feliz.”

Mensaje a los fans

“Definitivamente esta es una semana emocionante para la lucha libre. Asegúrense de sintonizar mañana para ver a Team NXT contra Team TNA y todo el show en CW. Y este domingo, no se pierdan Bound for Glory. Va a ser el pay-per-view más grande en la historia de TNA. Lo estoy manifestando.”