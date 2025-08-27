Kelani Jordan se perfila al Campeonato Femenil de NXT

La división femenil de NXT vive momentos de alta tensión luego de que Blake Monroe solicitara a la gerente general Ava una oportunidad por el Campeonato Femenil de NXT. Sin embargo, su petición fue interrumpida por Kelani Jordan, quien no dudó en recordarle a la británica que en su último enfrentamiento decidió huir del ring.

Para resolver la disputa, Ava programó un mano a mano entre ambas competidoras en el show de esta semana. El combate inició con Jordan aprovechando su velocidad para dominar a Monroe, hasta que la europea frenó su ímpetu con un headbutt y un castigo constante al brazo izquierdo de su rival.

Cuando parecía que Monroe tomaba el control definitivo, la aparición sorpresa de Jordynne Grace cambió el rumbo. La británica intentó escapar, pero Grace la obligó a regresar al ring, donde Kelani ejecutó un Olympic Slam y posteriormente un split-legged moonsault que le dieron la cuenta de tres.

Con esta victoria, Kelani Jordan se perfila como la próxima retadora al Campeonato de Femenil de NXT, dejando en claro que está lista para dar el siguiente paso en su carrera.