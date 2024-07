Kelani Jordan: «Nunca sentí nada como NXT Heatwave»

La actual Campeona de Norteamérica de NXT, Kelani Jordan, es uno de los nombres propios del territorio de desarrollo de WWE en la actualidad. Por el título, inaugural, por su crecimiento, notable en especial en habilidades en el cuadrilátero, por lo que promete, parece toda una joya por ir puliendo poco a poco… Las razones son variadas.

Entre ellas podemos señalar también lo interesante que suena que se cruce con luchadoras de TNA entrando al crossover entre las dos compañías, o su fantástico combate de defensa contra Sol Ruca en Heatwave. Y acerca de ambas cuestiones estuvo hablando la guerrera de 25 años de Boynton Beach, Florida, recientemente en Busted Open.

«Es genial. Honestamente, me encanta el cruce. Simplemente trae más desafiantes, más personas con las que luchar, más personas con las que trabajar, así que, quiero decir, todos aquí parecen estar felices y encantados con ello. Incluso anoche, cuando Joe Hendry estuvo aquí, todos estaban súper emocionados de verlo de nuevo. Sí, creen en Hendry».

Joe Hendry es indudablemente uno de los luchadores de la Total Nonstop Action que más se está viendo beneficiado por el cruce. Ya estaba empezando a llamar la atención mucho en su empresa pero WWE es una historia completamente distinta y ya son varias apariciones las que ha hecho en NXT.

Number one on the charts

Number one in your hearts

JOE HENDRY is back on #WWENXT! pic.twitter.com/3pyV0JpO8X

— WWE (@WWE) July 10, 2024