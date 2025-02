Kelani Jordan fue descalificada por exceso de rudeza

Kelani Jordan y Karmen Petrovic se enfrentaron en un mano a mano, después de que Kelani perdiera el Campeonato Norteamericano, por lo que estaba buscando a alguien de quien vengarse.

Desde el primer momento, Kelani se lanzó con todo contra su rival, atacando a su rival con fuertes golpes y ataques, pero Karmen no iba a dejar que las cosas se le salieran de las manos, aunque le costó trabajo conseguir tomar el control.

What are your thoughts on an edgier Kelani Jordan?#WWENXT

pic.twitter.com/dbF0CVyAtZ

— Fightful Wrestling (@Fightful) February 5, 2025