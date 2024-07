Kelani Jordan: «Estudio a Shawn Michales para…»

Shawn Michaels es una de las más grandes Superestrellas de WWE de la historia Las nuevas generaciones pueden aprender de él absolutamente de todo, desde lo más básico de la lucha libre profesional hasta cómo aplicar con maestría sus clásicos movimientos (Sweet Chin Music, Diving Elbow Drop…) pasando por cómo sacar lo mejor de las promos, cómo uno debe rebelarse contra el poder o tener éxito tanto individual como en equipo (The Rockers) y en facción (D-Generation X). No hay nada que «The Heartbreak Kid», dos veces miembro del Salón de la Fama, no pueda enseñar.

► Kelani Jordan estudia a Shawn Michaels

Dicho esto, la actual Campeona de Norteamérica de NXT, Kelani Jordan, lo estudia por una razón concreta, como ella misma da a conocer en su reciente aparición en Busted Open Radio:

«Es muy difícil. Todavía estoy aprendiendo cómo vender (los ataques que recibe) de diferentes maneras dependiendo de con quién estoy en el ring. Si es alguien más grande, cómo vender de manera diferente que si es alguien más pequeño o del mismo tamaño. Alguien a quien realmente estudio en cuanto a vender es Shawn Michaels. Siento que él es el mejor en vender. Veo muchos de sus combates. Veo muchos de sus combates de sus primeros años. El entrenador Smiley, cuando yo era muy nueva, me dijo, ‘Mira estos combates. Estarás un paso adelante.’ Estudié a Shawn Michaels de pies a cabeza, observando específicamente cómo vende».

Shawn Michaels deserved an Oscar after this performance against Hulk Hogan 😂 pic.twitter.com/lVmEjdFt2s — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) February 15, 2024

¿Qué opinas de Kelani Jordan hasta ahora en NXT?