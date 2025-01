Kelani Jordan derrota a Lola Vice, pero fue atacada por Cora Jade

Kelani Jordan consiguió una gran victoria en un combate lleno de intensidad y giros inesperados ante Lola Vice, aunque Cora Jade le arruinó la fiesta.

El enfrentamiento comenzó con derribos y rápidos intercambios entre ambas competidoras. Kelani mostró su habilidad con llaves y patadas, mientras que Lola atrapó a su oponente en una llave de sumisión que la puso a prueba. La acción continuó con ataques de ambas partes, incluyendo un splash de Jordan y un hip attack de Vice en el esquinero.

Lola consiguió conectar los Tres Amigos, pero Kelani interrumpió el tercer suplex con un impresionante slam. El combate culminó cuando, tras varios ataques y un Kirifuda Clutch de Vice, Kelani logró liberarse y sorprendió a su oponente con un puente para la cuenta de tres.

Kelani Jordan wins after interference from Cora Jade and Cora Jade attacks Lola Vice to be saved by Stephanie Vaquer #WWENXT https://t.co/blVBklW1Jz pic.twitter.com/wCagEFc9oN

— Eslam (@eeslameslamm) January 1, 2025