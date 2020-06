Keith Lee vs Finn Balor vs Johnny Gargano, el miércoles en NXT por el título

En la edición de WWE NXT del día de hoy, nos pudimos enterar que la próxima semana habrá una lucha de gran nivel. Keith Lee vs Finn Balor vs Johnny Gargano, en un combate en donde Lee expone el Campeonato Norteamericano NXT.

► Lucha de infarto: Keith Lee vs Finn Balor vs Johnny Gargano

Aquí están las otras luchas que WWE presentará el próximo miércoles:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano vs. Finn Bálor

Bronson Reed vs. Karrion Kross (con Scarlett Bordeaux)

Damian Priest vs. Cameron Grimes.

Es importante señalar que Bronson Reed fue quien se sintió con agallas y retó al oscuro Karrion Kross en el show de hoy. Pero, además, debemos decir que el ganador de la lucha de triple amenaza antes mencionada, tendrá que enfrentarse al Campeón NXT, Adam Cole, en una lucha de Winner Takes All, es decir, en donde el ganador se lleva los dos títulos y se convierte en el primer doble campeón dentro de NXT, algo nunca antes visto en la historia de la marca. Lo anterior fue confirmado por el Gerente General de la marca, William Regal.

Lo anterior desata aún más las especulaciones de que Cole está pronto a marcharse de NXT para ascender al elenco principal de WWE.