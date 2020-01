Cada año, las batallas campales de Royal Rumble reúnen todo tipo de combinaciones de oponentes poco probables. Las estrellas cuyos caminos normalmente no se cruzarían pueden chocar entre sí, a veces con resultados sorprendentes. Los amigos a menudo se convierten en rivales, y se forman alianzas poco probables, aunque sea de manera breve.

La batalla campal varonil en Royal Rumble de 2020 no fue la excepción, las superestrellas de Raw, SmackDown y NXT, se juntaron para una confrontación masiva. Uno de esos momentos destacados fue cuando Keith Lee, entró en la contienda, y al instante tuvo un encuentro cara a cara contra Brock Lesnar.

La Bestia Encarnada dominó durante los primeros tramos del encuentro, donde destrozó y eliminó a 13 Superestrellas, empatando así el récord de mayor número de eliminaciones en una batalla campal, en poder de Braun Strowman, aunque en aquella participaron 50 hombres.

Lee fue uno de esos eliminados, pero ciertamente demostró ser lo suficientemente duro como para lograr un intercambio con el actual Campeón WWE durante su aparición de poco más de tres minutos. El momento en que estuvo cara a cara con Lesnar ciertamente resultó ser uno de los mejores del encuentro para los fanáticos que se hicieron presente.

Desde entonces, el luchador de 35 años ha recurrido a las redes sociales para publicar unas palabras respecto a su enfrentamiento contra el Campeón WWE, Brock Lesnar. También insinuó sobre una futura confrontación entre ambos, que sin duda debe estar en una lista de «encuentros soñados» para la gran mayoría de los fanáticos.

Often I'm asked why I smile/smirk so much. Simplest answer I can offer is that I love top level competition.

And this? It's the highest. I was enthralled. Who knows what would have happened 1 on 1? I hope to one day find out.#FirstOfMyKind #Leegion #BaskInMyGlory #iAmLimitless pic.twitter.com/N33vDUWDow

— Prestigious Lee (@RealKeithLee) January 29, 2020