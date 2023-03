Keith Lee: “Puedo ser el primer Campeón AEW negro“

Keith Lee acaba de volver a la programación de All Elite Wrestling con el Campeonato Mundial de Peso Completo en su punto de mira. Aunque este no será su objetivo inmediato pues antes buscará venganza contra Mogul Affiliates, a quien se enfrentará mañana viernes en Rampage junto a Dustin Rhodes.

Hasta ahora, el ‘Ilimitado’ no ha estado cerca del título máximo individual, aunque fue Campeón Mundial de Parejas AEW. Y habiendo regresado recientemente a los encordados aún tendrá un largo camino por delante antes de ser contendiente. Ahora mismo está realmente lejos de esa posibilidad.

Darkness had fallen over the city of San Francisco @RealKeithLee @dustinrhodes

It’s #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/ESA9LKe4FR

— All Elite Wrestling (@AEW) March 2, 2023