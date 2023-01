Cada compañía funciona distinto y la WWE no es la única que quiere ser propietaria de nombres y demás elementos de sus luchadores pero para muchos un aliciente de trabajar fuera de la misma es justamente ese. Recientemente, nos enteramos de que Sasha Banks presentó la documentación para registrar el nombre Mone’ Banks, que entendemos que será el que utilizará luchísticamente de ahora en adelante. Y ahora sabemos que Keith Lee ha hecho lo propio con el que parece que será su nuevo logo; su nombre pudo mantenerlo fuera de la empresa McMahon porque antes ya era suyo; y tuvo que luchar igualmente. Informan de ello nuestros compañeros de Fightful.

Keith Lee filed to trademark the following logo: pic.twitter.com/UAGFtQcX69

— Fightful Wrestling (@Fightful) January 2, 2023