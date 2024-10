Keith Lee: «No hemos terminado, no desesperen»

La última lucha de Keith Lee fue una victoria ante Brian Cage en Collision del 23 de diciembre de 2023. Desde entonces, Lee ha estado fuera de acción de AEW. Hace unas cuantas semanas, se conocía lo siguiente: «Está fuera de acción. Escuché que se mencionaron algunas ideas para él y su regreso, pero no sé si está lo suficientemente saludable como para retornar. Aún no he recibido una actualización al respecto».

Ha habido todo tipo de informaciones acerca del ex Campeón Mundial en Parejas, incluso hubo un momento en que pudo haber temido por su vida en relación al Covid-19, así que de alguna manera la continuación de su carrera quedó en un segundo plano en favor de su salud. Pero realmente no está claro qué está pasando en estos momentos. Aún así, el luchador quiere compartir unas palabras de aliento para sus fans:

«Definitivamente no los veo todos, pero he visto muchos. Debo tomarme el tiempo para decir gracias.

Y debo tomarme el tiempo para decirte… no hemos terminado. Aguanta, tal como yo lo hago. Sea lo que sea… el momento llegará. Sigamos adelante.

Ah, y no te olvides de ir a votar.»

I certainly don’t see them all, but I have seen many. I must take the time to say thank you.

And I must take the time to tell you…. we are not done. Hang in there, just like I am. Whatever it is…. the time will come. Let’s move forward.

Oh. And don’t forget to go vote.

— Excellent Lee (@RealKeithLee) October 20, 2024