Mark Henry: "Keith Lee es el salvador de los tipos grandes en la lucha libre"

Keith Lee es el salvador de los tipos grandes

A principios del mes de marzo, mientras analizaba el cartel hasta entonces confirmado para WrestleMania 36, Booker T parecía responder a un juicio lanzado por Rey Mysterio cuatro años atrás respecto al futuro de los pesos completos en la industria.

«Es como si fuera el año de los tipos grandes. Quiero decir, en todos esos combates, todos son tipos grandes. No son tipos que hagan muchas florituras, que salgan ahí fuera y hagan muchos saltos desde la tercera cuerda o cosas por el estilo. Estos tipos salen ahí fuera, y han labrado sus carreras mayormente dentro del ring. Son grandes, grandes narradores de historias, todos ellos. Por eso creo que es el año de los tipos grandes. Es una especie de retorno a cómo lucía el negocio».

Una valoración que ahora conecta con las palabras de otro veterano (y texano), Mark Henry, cuando este apareció en el último episodio de The Bump para felicitar a Keith Lee por su gran trabajo, justo antes de la victoria del "Limitless" en NXT The Great American Bash.

«Quiero ser el primero que salga a felicitarte por tu victoria, porque una victoria no es algo que salga de la nada, tienes que concebirla antes de que se haga realidad. Quiero reafirmar quién eres: un representante de la lucha libre de Texas. En el futuro, quiero ver tu nombre en esa lista.

«Bueno, en primer lugar, tienes que tomarte tu tiempo celebrando lo que has conseguido. Una vez hayas hecho eso, puedes decir, "Hey, ahí están Bobby Lashley, Drew McIntyre y Brock Lesnar". Te he visto teniendo tus momentos con esos tipos. No estaría fuera de lugar decir que quiero que llevar a mis talentos al mayor escenario de todos, y ese escenario es WrestleMania.

«Estás en el camino correcto. Te considero uno de los luchadores de más alto nivel en el mundo, no sólo en WWE. Tienes el potencial. Eres el salvador de los tipos grandes en la lucha libre profesional; puedes traer eso de vuelta. Sé que puedes aceptar esa carga».