Parece imposible que ocurra en este momento, a pesar del interés que generaría en combate entre ambos monarcas, porque ambos son técnicos, pero Keith Lee desafía a Drew McIntyre. El Campeón NXT y Campeón de Norteamérica desafía al Campeón WWE. Puede que si ambos continúan reinando hasta Survivor Series 2020 exista la posibilidad de que se enfrenten. Incluso incluyendo a Braun Strowman en una Triple Amenaza. También podrá darse una lucha, una rivalidad, de hecho, entre los dos luchadores, cuando el dueño de las dos coronas amarillas abandone esta marca.

Lee visitó recientemente The Bump para hablar de difentes cuestiones, como que quiere cambiar la industria de la lucha libre profesional, entre las que destacamos ahora el reto lanzado al monarca de Monday Night Raw, que el 19 de julio expondrá su título ante Dolph Ziggler en The Horror Show at Extreme Rules.

"McIntyre es alguien con quien nunca he tenido una lucha mano a mano. Pero te garantizo una cosa: le encantaría que lo tuviéramos. Porque lo saqué de EVOLVE y lo saqué de NXT. Me gustaría que nos enfrentáramos. También creo que el Universo WWE lo disfrutaría porque él es un súper atleta, no es normal. En términos competitivos, esa idea hace que me hierva la sangre".