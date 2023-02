Keiji Mutoh: “Mi vida de luchador fue la más feliz”

Después de terminar el combate final contra Tetsuya Naito y luego un combate sorpresa contra Masahiro Chono, Keiji Mutoh dio una entrevista detrás del escenario después del combate.

► Mutoh lucía nostágico pero feliz

– Fue una gran función, te damos las gracias:

Gracias a ustedes, vine solo en silla de ruedas, pero terminé regresando solo por mi propio pie.

– Después de terminar todas las luchas de retiro, ¿Cómo te sientes ahora?

Mi impresión es que no resultó tan triste.

– ¿Qué pasa con tu oponente Naito?

Bueno, si el negocio de la lucha libre profesional cae después de esto, será su culpa.

– Durante la lucha usaste usaste Kesagiri Chop y DDT (la especialidad de Shinya Hashimoto).

Sin embargo, no era algo a lo que estaba acostumbrado, así que no tuve las agallas para volar mi propio moonsault. He dicho algunas cosas bonitas, pero no podía darlas, soy un mentiroso.

– En un momento determinado dudaste en hacer un moonsault press, ¿Qué estabas pensando en ese momento?

En las caras de los miembros de mi familia, en las caras de los médicos, y todas ellas eran caras de enojo.

– ¿Cómo fue el momento en que escuchaste la cuenta de tres?

Estaba mirando el techo, es tan espacioso, el techo.

– ¿Porqué nominaste a Masahiro Chono después del combate?

Esto es lo que realmente quería hacer. Después de todo, quería que Chono luchara; con él fue mi lucha debut y quería terminarlo con él. Tuve un subidón de adrenalina, estaba tan feliz.

– ¿Porqué no hubo el toque de 10 gong en la ceremonia final?

Realmente quería terminar todo de una manera simple.

– ¿Crees que terminar en la lucha libre profesional fue como terminar un maratón?

No, han pasado 38 años este año y he tenido momentos difíciles en el camino. He trabajado muy duro en el tratamiento y la rehabilitación, así que me alegro de haber podido seguir adelante más de lo que pensaba. Si bien muchos luchadores no pudieron tener su combate de retiro como este, realmente mi vida de luchador profesional fue la más feliz”.

– ¿Te arrepientes de haber hecho esto?

Tuve muchos remordimientos durante la lucha, siento que no podré darme cuenta de que me retiraré todavía.

―¿Tienes algún sentimiento de querer volver a subir al ring?

No, ya me he decidido, no digas esas cosas.

-¿Cuáles son tus sueños para el futuro?

Siempre digo que quiero ser un anciano normal. Es bastante difícil convertirse en un anciano normal. Los ancianos pueden caminar correctamente. Puedo ir a jugar al golf. No puedo hacer eso, así que quiero convertirme en un cuerpo. que puede jugar golf normal. Probablemente llegue más tarde. Me pregunto qué debo hacer a partir de mañana”.

-¿Vas a seguir entrenando?

Yo entreno siempre. Si no entreno, mis articulaciones y huesos artificiales se debilitarán. Quiero hacerlo el mayor tiempo posible”.

– ¿La formación es parte del trabajo de tu vida?

Sí. Es una rutina, y no voy a cambiar tanto la rutina del día.

– ¿Qué harás cuando tu cuerpo mejore?

Por favor, celébrame a lo grande. Si vuelvo, podría ser arrestado por fraude (río).

– ¿Hay algún mensaje para el mundo de la lucha libre profesional en el futuro?