Keiji Muto quería que su último rival fuera The Rock

El próximo 21 de febrero, en el Tokyo Dome, uno de los verdaderamente más grandes luchadores de la época moderna, Keiji Muto, estará despidiéndose para siempre de la lucha libre profesional. El también conocido como The Great Muta, se enfrentará contra Tetsuya Naito.

Sin embargo, la estrella nipona no era el principal nombre que Muta quería para ser su último rival. En una reciente entrevista publicada en el canal de YouTube de Pro Wrestling NOAH, Muto aseguró que él quería que su último rival fuera The Rock, la gran figura de WWE.

► The Rock vs. Keiji Muto pudo ocurrir

De hecho, Muto reveló que él y Pro Wrestling NOAH intentaron conseguir que The Rock aceptara luchar contra él, lo cual no fue problema. El verdadero problema, dice Muta, es que “la tarifa de The Rock era demasiado alta para poder hacer realidad esa lucha, pues eran miles de millones de yenes los que pedía por el combate”.

Por otra parte, en entrevista con Abema Times, Muta aseguró que también quería como oponente final a Kazuchika Okada o Hiroshi Tanahashi:

“Eso es parte de eso, y también sentí el amor de Shinsuke Nakamura por Keiji Muto desde el principio. Entonces, cuando pensé en quién sería un buen oponente para mi combate de retiro, pensé en llamar a Kazuchika Okada, a Hiroshi Tanahashi, o incluso a alguien de NOAH, o incluso, a un luchador extranjero.

“Para ser franco, parece ser que los fanáticos de The Rock se emocionaron mucho al saber la posibilidad que hubo. Pero, aunque la compañía preguntó al respecto, era imposible debido al enorme costo. Miles de millones de dólares (risas).

“En mi última lucha como Great Muta me lastimé ambas piernas, me desgarré un músculo y ambos isquiotibiales, por lo que actualmente me duele e incluso, no puedo caminar. Pero, mi última lucha será incluso mejor que la lucha contra Shinsuke Nakamura”.