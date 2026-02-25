¡Una bestia! Keanu Carver destrozó a Sean Legacy

Dos de las incorporaciones más llamativas de NXT se enfrentaron en el ring, y fue Keanu Carver, quien demostró por qué ha causado tanto impacto desde su llegada, imponiéndose a Sean Legacy en un combate que evidenció su increíble poderío físico.

► Momentos clave

Sean Legacy intentó marcar la diferencia desde el principio con su velocidad, atacando a Carver con patadas voladoras. Sin embargo, el gigante ni siquiera se inmutó, manteniéndose en pie como una muralla imparable. Legacy lo envió contra la ceja del ring y volvió a castigarlo con más patadas, pero Carver no se movió un centímetro.

Cuando Carver finalmente respondió, lo hizo con autoridad. Un golpe de antebrazo bastó para detener un intento de tope suicida de Legacy. Luego, comenzó a mostrar su brutalidad: arrojó a Sean por encima del esquinero directo a la mesa de comentaristas y lo estampó de cara contra la barricada de protección. De vuelta en el ring, lo pateó repetidamente sin piedad.

Sean Legacy mostró su corazón al reaccionar con una superkick que frenó un intento de spear. Luego conectó un espectacular plancha con giro de 450 grados que estuvo a punto de darle la victoria, pero Carver logró patear fuera a tiempo.

El final llegó cuando Legacy lo llevó al esquinero y lo pateó, buscando una oportunidad. Sin embargo, Keanu Carver absorbió el castigo y respondió con un slam devastador contra la lona. Acto seguido, ejecutó un Jackhammer perfecto, sellando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Keanu Carver envía un mensaje claro a todo el elenco de NXT: su combinación de tamaño, fuerza y resistencia lo convierte en una amenaza real. Sean Legacy, a pesar de la derrota, demostró que su velocidad y determinación pueden poner en aprietos a cualquiera, pero ante un muro como Carver, la potencia bruta prevaleció.