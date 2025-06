Kazuchika Okada y Kenny Omega se enfrentarán por el Campeonato Unificado

El episodio más reciente de AEW Dynamite dejó una escena memorable para los fanáticos, con la esperada firma de contrato entre Kazuchika Okada y Kenny Omega, quienes se enfrentarán el próximo 12 de julio en el Globe Life Field de Arlington, Texas, durante el evento All In. En juego estarán los campeonatos Continental e Internacional, que se fusionarán en el nuevo Campeonato Unificado de AEW, marcando un momento sin precedentes en la historia de la empresa.

La tensión fue palpable desde el inicio del segmento. Okada, iba a ser entrevistado en backstage, pero fue interrumpido por Don Callis a quien insultó por su intromisión.

Posteriormente, en el centro del ring, se realizó la firma, por lo que Okada y Omega se dieron la mano tras estampar sus firmas, evocando su histórica rivalidad en New Japan Pro-Wrestling, donde ambos protagonizaron combates legendarios, incluyendo su icónico duelo en Dominion 2018, calificado con siete estrellas por el periodista Dave Meltzer.

Pero todo fue una trampa. Con Omega distraído por la aparición de Callis en ringside, Okada atacó por la espalda y dejó tendido a su oponente, dejando en claro que en All In no habrá espacio para la cortesía.

OH MY FUCKING GOD OKADA HAS MURDERED KENNY OMEGA WHAT THE FUCKKKK #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/WOrlvpV0PE — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) June 12, 2025