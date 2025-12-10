Kazuchika Okada vs. Jack Perry, esta noche en AEW Dynamite

Esta noche, AEW presentará un episodio más de AEW Dynamite, y por esa razón, les traemos aquí en SÚPER LUCHAS dos grandes luchas que tan solo recientemente fueron anunciadas para el show de esta noche.

AEW ha anunciado que esta noche tendrá lugar la acción de la Gold League, la Liga Dorada, del Torneo Continental Classic 2025. La primera lucha será entre el Campeón Unificado AEW, Kazuchika Okada, quien se enfrentará a «Jungle Boy» Jack Perry, quien llega como reemplazo de Darby Allin,q uien perdió ante Kevin Knight en la primera fecha del torneo, y se lesionó. Además de esto, Kyle Fletcher se enfrentará a «Speedball» Mike Bailey.

► Así va la Blue League del Torneo AEW Continental Classic 2025

► Así va la Gold League del Torneo AEW Continental Classic 2025

Kyle Fletcher: 6 puntos.

Kevin Knight: 3 puntos.

PAC: 3 puntos.

Kazuchika Okada: 3 puntos.

Jack Perry: 0 puntos.

Mike Bailey: 0 puntos.