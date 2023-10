Las hostilidades entre Best Friends y el Blackpool Combat Club no terminan de cerrarse. Y poco ayuda que ayer Jon Moxley reapareciera por AEW y se cruzara con Orange Cassidy cuando este salía al ring para defender en Battle of the Belts VIII el Campeonato Internacional… que el ex-Shield perdió ante Rey Fénix como consecuencia de una conmoción.

Todo parece conducirnos a un nuevo Moxley vs. Cassidy (este retuvo la presea anoche), pero para el siguiente episodio de Dynamite, el «Freshly Squeezed» tendrá un compromiso muy notorio, sin oros de por medio: AEW anuncia que Cassidy hará equipo con Kazuchika Okada en un choque contra Bryan Danielson y Claudio Castagnoli, luego de lanzarles un reto.

Por primera vez tras Forbidden Door II, Okada y Danielson se verán las caras, seguramente en pos de construir una revancha para Wrestle Kingdom 18 o para algún futurible evento de New Japan Pro-Wrestling.

Okada protagonizará así su primer combate bajo los focos de Dynamite, pues sus dos anteriores implicaciones competitivas en AEW se dieron dentro de eventos de pago por visión; las dos ediciones de Forbidden Door. «The Rainmaker» viene de defender exitosamente el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER en NJPW Destruction In Ryogoku.

AEW recala el miércoles en el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU) para presentar Dynamite, con, por ahora, el siguiente menú.

