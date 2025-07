Kazuchika Okada vence a Kota Ibushi que se reencontró con Kenny Omega

Kazuchika Okada y Kota Ibushi protagonizaron uno de los encuentros más intensos del año, con una lucha cargada de técnica, emoción y drama. Desde el inicio, no tardaron en desatar una guerra sobre el ring. Ibushi apostó por su estilo aéreo, lanzándose en plancha fuera del cuadrilátero, mientras que Okada respondió con su característico ritmo calculador, castigando con un DDT y su clásico codazo desde las alturas.

Kota resistió con fiereza, conectó un potente Running Knee Strike y un impresionante Avalanche Tiger Driver que estuvo a punto de darle la victoria. Sin embargo, Okada resistió cada embate, sacó fuerzas en los momentos decisivos y con un Dropkick seguido de su demoledor Rainmaker, logró llevarse la cuenta de tres tras un combate de alto nivel técnico y emocional.

KENNY OMEGA HAS RETURNED TO SAVE KOTA IBUSHI FROM OKADA AND THE DCF

