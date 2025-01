El actual Campeón Continental de AEW, Kazuchika Okada habla de su salida de NJPW, luchar de nuevo con Hiroshi Tanahashi en su recta final, cambiar Japón por Estados Unidos o su objetivo para 2025, entre otras muchas cosas, durante una reciente entrevista con Tokyo Sports.

► Reflexionando sobre 2024

«Fue un año en el que realmente pasaron muchas cosas. Comencé a considerar mi salida de New Japan Pro Wrestling alrededor de 2023, y luego vine a Estados Unidos. Finalmente siento que me estoy acostumbrando y que, poco a poco, me estoy convirtiendo en un miembro de AEW».

► ¿Por qué AEW?

«Porque me hicieron la oferta (risas). No hablo inglés y lo único que realmente sé hacer es luchar, así que pensé que AEW era el lugar donde podía aprovechar esa fortaleza. Además, hay muchos oponentes con los que no he luchado, y tengo el deseo de enfrentarme a ellos».

► Al otro lado del mundo

«Bueno, quería enfrentarme a esas dificultades, precisamente. Es algo que no podía experimentar en Japón. Aquí tengo que hablar en inglés y hacer cosas completamente diferentes, lo cual es divertido. Aunque el número de combates ha disminuido bastante, las actividades fuera del ring han aumentado, y eso me motiva».

► Las metas para 2025

«Ahora soy el campeón continental, pero todavía hay títulos más importantes, así que tengo que entrar en esas batallas. También quiero ser capaz de expresar mis pensamientos en inglés».

► El regreso de Kenny Omega

«No sabemos cómo se desarrollarán las cosas. Podría ser que, después de regresar, su cuerpo aún no esté al 100%. Está volviendo tras una enfermedad, así que creo que debería tomarse su tiempo para recuperarse completamente».

► La competencia entre All Elites

«Definitivamente es intensa. Cada vez ingresan más luchadores nuevos. Incluso si no me llaman para un combate, las historias siguen avanzando. Creo que es importante convertirme en alguien que siempre sea relevante en ese panorama».

► ¿Qué quiere que los fans vean en él?

«Más que en mí, me gustaría que los fans vean AEW. Hay muchos luchadores increíbles aquí, todos son muy talentosos y tienen estilo. Espero que los fans descubran lo divertida que es AEW».

► La escena japonesa actual

«No la sigo de cerca, pero recibo información. La veo en X (antes Twitter), por ejemplo».

► No luchó en Wrestle Dynasty

«No puedo decir mucho al respecto (risas incómodas). Incluso si hubo o no una oferta, creo que aún no era el momento adecuado. Dejé New Japan con la intención de no volver a luchar en Japón, así que estoy completamente enfocado en competir en Estados Unidos. Si volviera, podría cambiar mis sentimientos, y no quiero eso. Estoy comprometido con mi decisión de no participar en combates en Japón».

► Hiroshi Tanahashi se retirará en enero de 2026

«No lo sabré hasta que llegue el momento. Tuvimos un combate individual en febrero pasado en Osaka, y, aunque suene egoísta, siento que cerré un ciclo con él. Sin embargo, es una decisión de Tanahashi, y creo que no es algo en lo que los demás deban intervenir. Espero que Tanahashi pueda seguir adelante de una manera que lo haga sentirse realizado».

► ¿Una última lucha?

«Si es así, hagámoslo en AEW. Creo que sería bueno tener un combate de despedida para él aquí. Los fans estadounidenses también tienen un gran cariño por Tanahashi, así que creo que tendría mucho significado».

► ¿Compañero o rival?

«Definitivamente, preferiría enfrentarlo. No tengo muchos buenos recuerdos de hacer equipo con él. Si fuera con Tanahashi y Nakamura, lo entendería más, pero creo que Tanahashi siempre ha sido más un luchador individual. AEW también tiene a Shibata, Jay White, y (Will) Ospreay. Si esas batallas pudieran suceder aquí, sería algo muy emocionante».

► Los fans japoneses quieren volver a verlo

«Espero que AEW haga un evento en Japón. No como un show conjunto, sino uno completamente organizado por AEW, con nuestros luchadores y nuestro staff. Creo que eso mostraría la verdadera esencia de AEW y sería algo muy interesante».