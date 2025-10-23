Kazuchika Okada retiene el Campeonato Unificado de AEW ante Bandido

Kazuchika Okada logró mantener su reinado como Campeón Unificado de AEW al imponerse ante Bandido en un combate lleno de velocidad, acrobacias y estrategias que mantuvieron a la audiencia al borde del asiento.

La lucha fue un auténtico despliegue de talento internacional, donde ambos luchadores pusieron en juego sus mejores movimientos para intentar alzarse con la victoria.

Desde el inicio, Bandido buscó marcar el ritmo con ataques rápidos y maniobras aéreas, mientras Okada aplicaba castigos a su oponente, especialmente concentrándose en el hombro lesionado de Bandido. La intensidad del combate se mantuvo constante, con ambos intercambiando llaves, ataques desde las cuerdas y movimientos que obligaron a cada uno a dar lo mejor de sí.

► Momentos claves

Bandido sorprendió con un Tornillo desde la esquina y un Tope Suicida que derribaron a Okada fuera del ring, además de un Frog Splash que casi le da la cuenta de tres.

Okada respondió castigando su hombro, aplicando un Shoulderbreaker y buscando constantemente la ventaja. En un intercambio final de alto riesgo, Bandido intentó un 21 Plex y un Rainmaker, pero Okada lo atrapó y lo contrarrestó con su icónico Rainmaker para asegurar la victoria.

Al final del encuentro, The Don Callis Family llegó a celebrar con Okada, pero el actual Campeón IWGP, Konosuke Takeshita, apareció con la intención de retar al japonés, generando tensión y miradas encontradas dentro de la agrupación.

¿Qué pasará ahora?

Con la victoria, Okada continúa su reinado como Campeón Unificado de AEW, consolidándose como uno de los principales referentes de la empresa. Bandido, aunque derrotado, demostró ser un rival formidable y es probable que busque otra oportunidad titular.

La aparición de Takeshita sugiere un futuro enfrentamiento que pondrá a prueba la cohesión de The Don Callis Family y marcará la siguiente gran historia en AEW.