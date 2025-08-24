Kazuchika Okada retiene el Campeonato Unificado AEW ante Swerve Strickland en Forbidden Door

En un enfrentamiento que tuvo al público al borde de sus asientos casi hasta la cuarta hora del evento, Kazuchika Okada logró retener el Campeonato Unificado AEW ante un Swerve Strickland imparable. El estadounidense apareció con un vestuario inspirado en Mr. Terrific, mostrando desde el inicio sus intenciones de dominar la contienda con vuelos suicidas y maniobras arriesgadas.

Los primeros minutos estuvieron marcados por un intercambio de ataques vertiginoso: rompecuellos giratorios, lariats a quemarropa y potentes patadas voladoras, donde Okada mostró su resistencia y capacidad para contrarrestar las ofensivas de su rival. Strickland incluso llegó a ejecutar un Meteora fuera del ring y un doble pisotón desde las alturas, pero el japonés logró sobrevivir a las maniobras más peligrosas.

El clímax llegó cuando Okada esquivó un Call House y aplicó su icónico Rainmaker, asegurando así la victoria y la defensa de su título. Esta lucha confirma a Okada como un referente de la lucha internacional, consolidando su reinado en AEW.

Cabe recordar que Kazuchika Okada consiguió el Campeonato Unificado AEW el 12 de julio de 2025, tras vencer a Kenny Omega en un combate «Winner Takes All» durante el evento AEW All In: Texas en Arlington, Texas. Desde entonces, ha defendido el título en múltiples ocasiones, demostrando su capacidad para dominar tanto a luchadores establecidos como a nuevos talentos.