El Campeón Continental «The Rainmaker» Kazuchika Okada está disfrutando en AEW, como nunca en Estados Unidos -recordemos aquella lejana época en TNA-, y se desconoce si tiene algún plan para volver a Japón. No a tiempo completo, esto parece descartado para los próximos años, sino con una lucha grande que lo lleve de regreso a su país natal al integrante de The Elite.

► Yuya Uemura desafía a Kazuchika Okada

Recientemente, el oriundo de Anjō, en la Prefectura de Aichi, fue mencionado por Konosuke Takeshita, quien se encuentra disputando el G1 Climax 34. Pero «The Alpha» es también luchador de la casa Élite por lo que ese prometedor combate no tendría por qué darse en tierras japonesas. En cambio, Yuya Uemura sí es de NJPW y también quiere vérselas con Okada:

«Quiero ganar el [Campeonato Mundial Peso Pesado de IWGP en Wrestle Kingdom 19] y nominar a Kazuchika Okada [para Wrestle Dynasty]. No estoy interesado en AEW, pero estoy interesado en Okada. Pienso en el mundo de la lucha libre y creo que él es un gran luchador, pero también me pregunto por qué fue a AEW en este punto de su carrera. Los luchadores jóvenes finalmente se están uniendo, y es el momento de que superen a Okada. Pero ahora, para bien o para mal, las organizaciones son más abiertas… De todos modos, no tengo otra opción que ganar el torneo», dijo Uemura a Tokyo Sports.

