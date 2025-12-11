Okada derrota a Jack Perrry en el Continental Classic, pero termina noqueado

La sustitución de Jack Perry por Darby Allin causó expectativa, pues la gente esperaba saber cómo le iría en el torneo, pero tuvo un primer riva complicado en Kazuchika Okada.

Desde el inicio, Perry apostó por la agresión: lo sacó del ring, lo estrelló contra la barricada y buscó imponer su ritmo con golpes y actitud desafiante, sembrando la sensación de que la sorpresa era posible.

Okada reaccionó con frialdad y oficio. Tras recibir la ofensiva inicial, el japonés respondió con Dropkicks y un DDT desde la barricada que equilibraron la balanza; acto seguido propuso un intercambio de golpes en el centro del ring y demostró por qué su lectura del combate suele ser letal. Perry conectó un Lariat y un German Suplex que rozaron la sorpresa, pero Okada replicó con Neckbreaker, Elbow Drop y varias transiciones que mantuvieron a ambos al límite.

La batalla avanzó en episodios de resistencia: Perry buscó constantemente el Snare Trap y no dudó en recurrir a mordiscos y escapes extremos para evitar las acciones definitorias de Okada.

► Momento clave

El nipón controló el ritmo, obligando a Perry a pagar caro cada intento de remontada. Cuando Jack intentó un Knee Strike que parecía capaz de torcer la historia, Okada lo neutralizó con un Body Slam y, en la secuencia final, cerró con un Rainmaker limpio que dejó sin opción al retador.

En es momento llegó Don Callis y toda la familia y le ofrecieron un lugar en la agrupación, lo que fue rechazado por Perry, que fue atacado por siete luchadores; sin embargo, Luchasaurus y los Young Bucks llegaron al rescate, incluso Okada se terminó llevando un EVP Trigger.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria consolida a Okada en la Gold League del Continental Classic y le da impulso en la búsqueda de la clasificación.

Sin embargo, la alianza de los Jurassic Express y los Young Bucks parece que pondrá en aprietos a la Don Callis Family, pues cada vez tienen más enemigos.