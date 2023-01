Kazuchika Okada quiere realizar una Copa Mundial de lucha libre y está dispuesto a hablar con Tony Khan y Triple H para que AEW y la WWE se involucren. Como cuando anteriormente Rocky Romero hablaba de un evento con las tres compañías, incluyendo NJPW, podemos adelantar que no va a suceder, al menos con el imperio McMahon. Pero leamos los comentarios del Campeón Mundial de Peso Completo IWGP recientemente en Tokyo Sport.

