Kazuchika Okada gana el Continental Classic, y Kenny Omega entrega el título

La final del Continental Classic enfrentó a Will Ospreay y Kazuchika Okada, en un duelo de dos granes gladiadores que sobrepasaron un intenso torneo para llevar a este momento. Incluso esta misma noche ambos gladiadores enfrentaron las semifinales.

Las huellas de la batalla se pudieron ver en la cara y cuerpo de Ospreay, pues la sangre aún se podía ver, además de un vendaje en la cabeza del Asesino Aéreo, quien precisamente tendría esa desventaja ante el actual Campeón Continental, quien buscaba mantenerse como monarca.

La lucha comenzó con intensos intercambios de golpes, especialmente por parte de Okada. Sin embargo, Ospreay empezó a desplegar movimientos rápidos y aéreos, llevándola acción hacia fuera del ring. Posteriormente, ambos luchadores se enfrentaron en la zona de ringside.

Okada tomó el control con ataques contundentes, mientras Ospreay mostró señales de agotamiento, afectado aún por el combate anterior. Incluso terminó con el vendaje de su frente colgando, lo que hizo que la sangre volviera a fluir.

A pesar de esto, Ospreay logró reaccionar y conectó un par de golpes, incluyendo una espectacular patada que parecía inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, Okada lo detuvo con un rompecaras, complicando aún más las cosas para el británico. Aunque Ospreay tuvo buenos momentos y movimientos, cada ataque que realizaba también le pasaba factura físicamente.

Los ágiles y contundentes ataques de Ospreay lograron poner en malas condiciones a Okada. Además, el apoyo del público impulsó al británico a seguir atacando. Aun así, Okada contrarrestó con una quebradora al cuello y un codazo desde las alturas, manteniendo la presión sobre su rival.

Ospreay respondió con un bombazo y un clash que parecían suficientes para definir el combate, pero Okada resistió y contraatacó con un rainmaker. Sin embargo, este tampoco fue suficiente para terminar el encuentro.

La lucha parecía interminable, con ambos luchadores mostrando gran resistencia. Ospreay, visiblemente más cansado, intentaba mantenerse en pie mientras Okada seguía castigándolo con movimientos como un suplex. Cuando Okada intentó otro rainmaker, Ospreay lo sorprendió con un Spanish Fly. Poco después, Ospreay esquivó un ataque y conectó su propio rainmaker seguido de un stormbreaker, pero el conteo quedó en solo dos segundos.

Okada respondió con un nuevo rainmaker, que tampoco fue definitivo. La acción continuó con ambos intercambiando ataques y esquivándolos. Finalmente, Okada conectó un poderoso rainmaker que dejó a Ospreay en la lona, logrando así la victoria y reteniendo el Campeonato Intercontinental.

Al final del encuentro, Christopher Daniels informó que él ya no era el vicepresidene ejecutivo, pero sí lo era Kenny Omega, quien entregó el título a su histórico rival.

Longtime rivals come face to face once again.

Kenny Omega and Kazuchika Okada#AEWWorldsEnd pic.twitter.com/OwbHNYaTYG

— TrillerTV (@FiteTV) December 29, 2024