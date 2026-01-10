Frankie Kazarian: «TNA ha sobrevivido a todo»

«The Future» Frankie Kazarian habla de ser el actual Campeón Mundial TNA, la asociación con AMC, el próximo regreso de AJ Styles, el ring de seis lados y más. Todo camino a su defensa titular contra Mike Santana en el debut de TNA iMPACT en la nueva cadena.

► En palabras de Frankie Kazarian

Ser campeón mundial de TNA y liderar la nueva era en AMC

“Todavía me estoy acostumbrando a que me llamen campeón mundial. Es algo muy especial para mí, algo que siempre soñé. A veces parecía que estaba a mi alcance y otras veces parecía solo un sueño imposible. Ser el hombre ahora mismo, liderando TNA en esta nueva era en AMC como campeón mundial, es algo que no pasa desapercibido para mí. Siempre quise representar a esta empresa de la mejor manera posible, y poder hacerlo como campeón mundial es algo muy, muy especial.”

Por qué este es el mejor momento de su carrera

“Creo que el trabajo que he hecho en los últimos años como villano ha consolidado mi lugar como alguien en quien se puede confiar para cargar con la empresa, no solo en el ring, sino también con el micrófono, contando historias y haciendo que la gente se involucre. En los 2000 hacía buen trabajo como face, pero no era un personaje tan completo. Ahora la empresa confía plenamente en mí para hacer que la gente se enfade, que me odie y que se preocupe por lo que está pasando.”

Nic Nemeth y la amenaza al título

“Siempre está en el fondo de mi mente, porque yo mismo tuve ese trofeo casi un año y sé cómo se piensa en esa situación. Nic es muy inteligente. Mi enfoque ahora está en Mike Santana, pero siempre tengo los ojos en la nuca porque sé lo bueno que es y de lo que es capaz.”

Reacciones por cómo ganó el campeonato

“No, no cambiaría nada. Me encanta. La gente está enfadada, me manda mensajes de odio y amenazas, y eso me calienta el corazón, porque significa que les importa. Si hubiera indiferencia, me preocuparía. Que estén tan molestos significa que están invertidos en la historia y en que yo le quité esto a Mike Santana. Para este personaje, ganar aprovechándose de un animal herido fue la forma perfecta.”

Ser un ‘TNA Original’ en la era AMC

“Solo quedamos dos originales de TNA: Eric Young y yo. Y ahora mismo uno de esos dos está representando a TNA como su campeón mundial, y ese soy yo. Traer a TNA a esta nueva era, que va a ser la más grande de su historia, significa el mundo para mí. Esto nos va a llevar a un nivel incluso superior al de Spike TV.”

Qué deben saber los nuevos espectadores de TNA

“TNA es la empresa que ha sobrevivido a todo. Nos dijeron que no duraríamos ni una semana, ni un año, que no sobreviviríamos después de Spike TV… y aquí seguimos. AMC es una cadena de grandes historias, y ahora va a contar las nuestras en directo. Creo que tanto los fans de siempre como los que nos vean por primera vez van a disfrutar muchísimo.”

El ring de seis lados

“Personalmente espero que no vuelva de forma permanente. Entiendo la nostalgia y que era algo diferente, pero a la mayoría de los luchadores no nos gustaba. Soy un tradicionalista, el wrestling se hace en un ring de cuatro lados. Aun así, no me opondría a un show especial una vez al año con el ring de seis lados, como un evento retro.”

AJ Styles y un posible combate soñado

“AJ es uno de mis mejores amigos. Fue increíble verlo de vuelta y charlar con él y su familia. Él nunca ha olvidado sus raíces y siempre será, para mucha gente, la cara de TNA. Si él lo quiere, yo lo quiero y los fans lo quieren. Solo hace falta que se alineen las estrellas y que las personas correctas den luz verde para que ese combate suceda.”

Los otros Grand Slam Champions de TNA

“AJ Styles fue la columna vertebral de esta empresa, uno de los mejores de todos los tiempos. Abyss quizá sea el mejor ‘big man’ de la historia y uno de los que más se sacrificó por TNA. Samoa Joe fue presentado como una fuerza imparable y su nombre siempre estará ligado a TNA. Eric Young es uno de los luchadores más versátiles que existen, puede hacerlo todo y hacerlo bien. Austin Aries es un talento increíble; te guste o no, fue campeón por una razón y fue muy importante para la historia de TNA.”

Rocky III y su amor por el wrestling

“Rocky III fue mi puerta de entrada al wrestling. Pensé que WrestleMania era una especie de historia sobre Thunderlips y Clubber Lang. Lo vi y me quedé enganchado para siempre. Rocky me enseñó que si quieres algo lo suficiente y crees en ti, puedes lograrlo. Esos mensajes me marcaron y me llevaron a amar esta industria.”

Mensaje a Mike Santana

“Mike dice que espera que esté listo. Yo lo estoy. Pero él tiene que entender que para ser el hombre, tienes que vencer al hombre, y ahora mismo el hombre soy yo, el campeón.”