Kayla Harrison y la «habladora» Julianna Peña

Kayla Harrison está encantada de dejar que Julianna Peña hable todo lo que quiera antes de su pelea por el título UFC 316.

En la primera rueda de prensa previa a la pelea por el título del peso gallo femenino, que se celebrará el 7 de junio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey (ESPN+ pago por evento, ESPN, ESPN+), la actual campeona Peña (11-5 MMA, 8-3 UFC) atacó verbalmente a su rival Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC).

Los insultos fueron muy variados y, aunque hubo mucho que digerir, Harrison dijo que su reacción, relativamente tranquila, fue la correcta.

«Todavía estoy tratando de entender lo que pasó», dijo Harrison a MMA Junkie. «Fue mucho. Pensé que íbamos a hablar un poco de m*erda. Esperaba que nos divirtiéramos un poco, pero ella salió a por todas y yo estaba como… eso juega a mi favor porque habla tanto que todo el mundo la odia. Así que gano muchos fans cuando digo: “Está bien, lo que tú digas, cariño”. Ella hablaba de (Cris) Cyborg y de correr y de abuelas y de tacos flacos y sangrientos y de andar por casa, y yo estaba como, “¿Qué está pasando ahora mismo?”. Ya veremos».

Harrison admite que al principio tenía algunas dudas sobre si Peña la superaba en el micrófono a los ojos del público. Eso está abierto a la interpretación, pero dijo que no es nada que le haga perder el sueño antes del enfrentamiento y que, en todo caso, sólo le proporcionó más combustible.

«Definitivamente, no preparo el material», afirmó Harrison. «Si tengo una ocurrencia, sabes que es una ocurrencia de verdad, así que puedes respetar eso de mí, porque a veces soy bastante graciosa. No tenía ningún chiste. Al principio pensé: «¿Acabo de perder la rueda de prensa?». Al fin y al cabo, entiendo que esto es entretenimiento y que forma parte de mi trabajo, pero lo hago porque quiero entrar en la jaula y cerrar la puerta. Esa es la parte que más me gusta. Me divertí, y estoy deseando que llegue el 7 de junio«.

Harrison, dos veces medalla de oro olímpica y dos veces campeona de la temporada de la PFL, lleva soñando con competir por un campeonato de la UFC desde que entró en las MMA. El camino hasta este momento ha dado más vueltas de las esperadas, pero entrará en el octágono del UFC 316 como gran favorita en las apuestas.

Sin embargo, no espera que Peña se rinda ante ella. Harrison ha dicho que se está preparando para la pelea más dura hasta la fecha y que, si mantiene esa mentalidad, el oro rodeará su cintura.

«Me estoy preparando para Godzilla», dijo Harrison. «Me estoy preparando para la pelea más dura que he tenido nunca. Me estoy preparando para el oro de la UFC y cuando la preparación es perfecta y tienes un espíritu indomable y la fortaleza mental y la voluntad indomable que yo tengo, ocurren cosas buenas. Siempre quiero ganar por nocaut, TKO o sumisión, pero estoy preparado para cinco duros asaltos, y no me importa cómo gane. Sólo sé que voy a ganar«.